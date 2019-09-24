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استعراض مراحل سير العملية الانتخابية في الرستاق

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:35 ص بتوقيت مسقط

استعراض مراحل سير العملية الانتخابية في الرستاق

 

الرستاق - طالب المقبالي

عقدت لجنة انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة بولاية الرستاق اجتماعاً لها برئاسة سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي بن سعود الحبسي والي الرستاق وبحضور أعضاء اللجنة.

واستعرض سعادته مراحل سير العملية الانتخابية، بعد ذلك تم استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها استعراض أسماء المراكز الانتخابية والبالغ عددها أربعة مراكز، أحد هذه المراكز خصص للنساء، وكذلك عدد قاعات التصويت المقترحة لكل مركز انتخابي، وما استجد من أعمال. واتخذت اللجنة التوصيات المناسبة بشأن هذه المواضيع.

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