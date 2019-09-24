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إيران تطالب بريطانيا بوقف بيع الأسلحة للسعودية: مقاومة العقوبات "تدفع أمريكا لليأس"

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:34 ص بتوقيت مسقط

إيران تطالب بريطانيا بوقف بيع الأسلحة للسعودية: مقاومة العقوبات "تدفع أمريكا لليأس"

جنيف - رويترز

قالت إيران أمس إنه ينبغي على المملكة المتحدة الكف عن بيع الأسلحة للسعودية بدلاً من توجيه الاتهامات للجمهورية الإسلامية وذلك بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "بدلا من أن تبذل حكومة إنجلترا جهودا لا طائل من وراءها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عليها التحرك لوقف بيع الأسلحة الفتاكة للسعودية، وهو مطلب للكثيرين في العالم، وأن تنفض يديها عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد شعب اليمن

ومن جانبه رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على سؤال عن احتمال الاجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد توتر بشأن هجوم على منشأتين نفطيتين في السعودية قائلا"سنرى ما سيحدث".  وكان ترامب يتحدث للصحفيين لدى وصوله إلى مقر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس.

وعلى الجانب الآخرن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إن العقوبات الأمريكية الجديدة، التي استهدفت البنك المركزي الإيراني للمرة الثانية، تشير إلى "يأس" الولايات المتحدة في وجه المقاومة الإيرانية.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة مجموعة جديدة من العقوبات على إيران، استهدف بعضها البنك المركزي الذي أُدرج اسمه بالفعل على قائمة سوداء، وذلك بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين يوم 14 سبتمبر وألقى مسؤولون أمريكيون باللوم فيها على طهران.

وتنفي إيران أي دور لها في الهجمات التي أعلنت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران وتحارب تحالفا بقيادة السعودية في الحرب اليمنية، المسؤولية عنها.

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "يفرض الأمريكيون عقوبات على مؤسسات مدرجة بالفعل على القائمة السوداء. يشير هذا إلى يأس أمريكا التام ويبين فشل سياسة "الضغوط القصوى"... لأن الأمة الإيرانية العظيمة تقاوم بنجاح".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب مع إيران مشيرا إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج هي "للردع والدفاع".

لكن روحاني قال إن الوضع أصبح "متفاقما" في المنطقة، وألقى باللوم في ذلك على واشنطن.  وأضاف أن الوضع في المنطقة بات متفاقما... يطلقون دعاية عن ضرر في السعودية يمكن إصلاحه في أسبوعين... لأن أمريكا تريد غزو المنطقة".  وتابع قائلا إنه سيقدم خطة لإحلال السلام في المنطقة، تحت مسمى الأمل (مبادرة السلام في مضيق هرمز)، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وأضاف في تصريحات قبيل التوجه إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة "كل دول الخليج ومضيق هرمز والأمم المتحدة مدعوة للانضمام".

 

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