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فتح باب التسجيل في برنامج "طموحي" لتمكين الشباب

الإثنين 23 سبتمبر 2019 06:52 م بتوقيت مسقط

فتح باب التسجيل في برنامج "طموحي" لتمكين الشباب

مسقط - الرؤية

فتح صحار الدولي باب التسجيل في النسخة الثانية من برنامج "طموحي" 2019، في إطار التزامه بتمكين الخريجين العمانيين، وتوجيههم نحو مستقبل مشرق بما يتوافق مع الأجندة الوطنية. ويمتد البرنامج لعام كامل ويستهدف صقل خبرات الشباب العماني.

ويأتِي برنامج "طموحي" الذي تمَّ إطلاقه في 2018، ضمن مُبادرات صحار الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ لتعزيز وتأهيل كفاءات الخريجين العمانيين، واحتفل صحار الدولي مُؤخرا بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "طموحي"، في أمسية مميزة احتضنها فندق دبليو مسقط.

وقالتْ ماهرة الرئيسية مساعد مدير عام ورئيس قسم الموارد البشرية بصحار الدولي: نبحثُ عن الخريجين الطموحين ذوي الكفاءات العالية عبر تبنينا لمبادرة برنامج "طموحي"؛ حيث يوفِّر البرنامج تدريبًا على رأس العمل؛ مما يُسهم في تطوير وتعزيز مهارات الخريجين العملية، فضلاً عن اكتسابهم لخبرة حقيقية في سوق العمل. وعليه، ندعُو كافة الخريجين الطموحين للتسجيل لبدء مسيرتهم المهنية نحو مستقبل واعد، وإضافة المزيد إلى القطاع المصرفي بالسلطنة. ويتطلَّب صقل المواهب وتبادل الأفكار والرؤى؛ لذلك يسرنا عبر برنامج طموحي خلق منصة مثالية لهم، وإتاحة مزيد من الفرص للشباب العماني للنهوض بمستوى مهاراتهم وقدراتهم، وإعدادهم للأدوار القيادية من أجل المساهمة بشكل أمثل في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لهذا الوطن المعطاء.

وسيجرِي تدريب منتسبي برنامج "طموحي" من الخريجين العُمانيين لمدة عام كامل لكي يصبحوا مؤهلين أكثر لمواجهة تحديات ومتطلبات العمل في السوق المحلي؛ وذلك بتعريفهم ببيئة العمل في القطاع المصرفي، فضلاً عن المجالات الأخرى كالموارد البشرية والشؤون المالية، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، وتقنية المعلومات والتسويق؛ وذلك تحت إشراف عدد من موظفي صحار الدولي من أصحاب الخبرة؛ حيث يحصل المتدربون أيضًا على علاوة شهرية طول فترة التدريب.

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