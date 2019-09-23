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تتويج البنك الأهلي بجائزة الأفضل أداءً في 2019

الإثنين 23 سبتمبر 2019 06:10 م بتوقيت مسقط

تتويج البنك الأهلي بجائزة الأفضل أداءً في 2019

 

 

مسقط – الرؤية

حصد البنك الأهلي، البنك الأسرع نموا في السلطنة، جائزة الأفضل أداء لعام 2019، في الحفل السنوي الذي أقامته مجلة عالم الاقتصاد والأعمال لتكريم أفضل الشركات العمانية من حيث الأداء المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وجاء اختيار البنك بناء على تقييم خبراء متخصصين في الأداء المالي، ووفق مؤشرات رئيسية شملت النمو والعائد على الأصول وحقوق المساهمين ومعدل الربح.

ورعى حفل تكريم الفائزين معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بحضور سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة في حفل بفندق دبليو مسقط حضره عدد من أصحاب المعالي والسعادة وجمع من رجال المال والأعمال في السلطنة. وتسلم الجائزة نيابة عن البنك الأهلي هناء محمد الخروصية، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات.

وشهد الحفل تكريم 15 شركة فائزة من بين 67 شركة شملها المسح، وتنقسم فئات جائزة أفضل الشركات العمانية أداء السنوية إلى 3 فئات رئيسية هي فئة رأس المال الكبير والتي يزيد رأس المال فيها عن 75 مليون ريال، وفئة رأس المال المتوسط التي يتراوح رأس مالها بين 25 مليون ريال و75 مليون ريال، والشركات الصغيرة التي يقل رأس مالها عن 25 مليون ريال. وحل البنك الأهلي ضمن فئة الخمس الكبار للعام الثالث على التوالي، نتيجة النمو المتواصل الذي سجله البنك خلال السنوات الماضية.

وعبر سعيد الحاتمي، الرئيس التنفيذي للبنك عن سعادته بحصول البنك الأهلي على الجائزة للعام الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن خطط البنك والتزامه بخدمة المساهمين والعملاء ساهمت في تحقيق النمو وعائدات جيدة على الاستثمار، مؤكداً مواصلة البنك في استثمار موارده للمحافظة على النمو المتواصل.

ورغم التحديات، تمكن البنك العام الماضي من المحافظة على أداء مالي متوازن ومستقر. وواصل نموه الإيجابي في مختلف المؤشرات، وبلغ صافي الربح المحقق 28.8 مليون ريال، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 7.9% عن العام المنصرم. وتمكن البنك من تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ ٪ 11.3 ووصلت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7٪ في 2018 وهي إحدى أقل النسب في القطاع المصرفي وذلك نتيجة لاستمرار البنك في انتهاج الإدارة الحصيفة للمخاطر على الرغم من ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بنسبة قدرها 14.9 ٪ في 2018.

 

 

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