"الناشئين" في النهائيات

مُحمَّد العليان

تأهل منتخبنا للناشئين إلى النهائيات في كأس آسيا القادمة، والتي ستستضيفها مملكة البحرين، ورسم الأحمر الصغير الفرحة، وجاء التأهل عن جدارة واستحقاق بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، الذي حلَّ أولا وتصدَّر المجموعة، وأعتقد أنَّ تأهل المنتخب شيء طبيعي بحكم فرق المجموعة التي هو فيها؛ كون منتخبنا الأفضل إمكانيات عن المنتخب الباكستاني والسوري، ما عدا المنتخب السعودي الذي يتساوى أو يتفوق علينا بالقليل، وأيضا هناك الإعداد الكبير والمثالي للمنتخب، الذي حظي به منذ عدة شهور، وإقامة المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات التجريبية بصورة مستمرة طوال العام، وهذه من العوامل الرئيسية للتأهل، وهو قوة الإعداد للتصفيات؛ سواءً من الناحية البدنية أو الفنية، عمل كبير قام به الجهاز الفني والإداري، وجهد متميز من كل النواحي، أدى إلى التأهل للنهائيات، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى إعداد خاص؛ كون الوضع يختلف فنيا عن التصفيات الأولية؛ حيث سيتواجد في النهائيات المنتخبات القوية والصفوة التي تأهلت، ورغم تأهل المنتخب إلا أن هناك أخطاء للمنتخب، ويجب مُعالجتها؛ منها: نقص التهديف، وأيضا اللاعبون لديهم إمكانيات كبيرة لم تُستخدم أو لم تظهر بعد، ونتمنَّى من الجهاز الفني أيضا إعطاء اللاعبين الثقة باللعب الهجومي، وعدم الخوف، وظهر المنتخب في مباراته أمام المنتخب السعودي فقيرًا فنيا، ولا يملك الحلول الهجومية خاصة، وظل يدافع بشكل مستمر في أسلوب لعبه على الضغط على المنافس لحظة استلامه الكرة، خاصة في الثلث الأخير من ملعبنا، ونجحوا في ذلك، والاعتماد على أيضا الهجمات المرتدة التي لم تستغل حتى نهاية المباراة، والذي يميز المنتخب هو الروح القتالية رغم أن هناك بطأ في اللعب، وأيضا في قطع الكرات، المحصلة النهائية أن الأحمر الصغير وصل وتأهل، وهناك عمل يحتاج هذا العمل إلى عمل أكثر ومضاعف على كل الأصعدة الفنية والإدارية، وتسهيل الإعداد القادم للنهائيات من كل النواحي، خاصة تفريغ اللاعبين للنهائيات، ودعمهم ماديا ومعنويا، ويجب أن نكون صريحين، يحتاج المنتخب الحالي إلى وقت والصبر عليه حتى يكون قادرا على المنافسة في البطولة الآسيوية والبطولات القادمة والنتائج ستأتي تباعا؛ حيث الأحمر الصغير لم يصل للمرحلة التي تجعلنا نقول بأن لدينا منتخبا قويا قادرا على المنافسة الحقيقية، ولكن لدينا ثقة وطموح بأن يتأهل إلى دور الـ8 في النهائيات المقبلة، مع تكاتف كل الأطراف لدعمه ومساندته في المرحلة المقبلة.

تحية وتهنئة خاصة نُقدِّمها للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين الأبطال على نجاح التأهل للنهائيات الآسيوية، وإلى كل من اتحاد كرة القدم، وكل من أسهم في هذا التأهل، ومبروك للكرة العمانية وكل الجماهير العاشقة للأحمر الصغير.. والقادم أفضل بإذن الله.