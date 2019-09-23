الإثنين, 23 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

تسعة وثمانون قبلة

الإثنين 23 سبتمبر 2019 03:26 م بتوقيت مسقط

تسعة وثمانون قبلة
عائض الأحمد

عائض الأحمد
المزيد من المقالات
تسعة وثمانون قبلة عقدة النخبة عن أي شيء تتحدث؟! لمن !! ولماذا تكتب؟؟

 

 

عائض الأحمد 

 

قل ما تُريد اسرح بخيالك في الأفق البعيد وطن شجن حب عطاء قل ما تشاء أنثر عبير السعادة في الأرجاء.

الله ثم المليك وأرواح فداك ياوطن يحلو الحديث وينصت الجميع لصوتك يا وطني لحن تردده الحناجر وتعلو به الهامات وتسمو .

 

تغنى الشعراء وكتب الأدباء فما يوفيك يا نزل الوفاء يا هبة السماء.

تسعة وثمانون قبلة لترابك الطاهر لمجد تليد لرجال زرعوا فحصدوا الثناء وارتوت بعرقهم وجهدهم أرضا اهتزت وربت فأكل من خيرها القاصي والداني فكانت حديثا يذكر وزهرة بستان يرتع فيه الناس سواسية فقراء أغنياء على حدٍ سواء.

أرضك خير بلاد الله قبلة كل من يدعو ويرفع كفيه عشتِ بخير وإلى خير وفي خير

بلادي مهد حضارة موطن رسالة فخر أمة .

بك نحيا وعلى أرضك سنموت .

 

إن سمحت لي أين تقف؟

لن يعجزك ولن تقف في دهشة إلا حديث روح إلى قلب يتجاذبه عبق تراب ونسمات وطن

يشدك إلى أحضانه وكأنه طفل ينشد سكنا يضمه بين يديه فيسمعه سكنات ونبضات قلب محب ونظرة عاشق يهفو طوعاً إلى حبيب لايعادله شيء، لا يشبه أحد لم يخلق لتهجره أو تقبل بغيره، إن لم تسكنه فهو ساكنك .

المملكة داري ومهجعي العربية فخري ومنطقي السعودية رايتي وروايتي أصلي ونشأتي

قلبي أبيض ناصع البياض

يسر الناظرين

وموطني أخضر بلون الحياة

يرحب بالقادمين ويودع العائدين محملين بكرم أرضها يتقاسمون الخير في كل مدنها آمنين مطمئنين.

هذه المملكة العربية السعودية وهذا وطني .

ومضة:

صفحة العشاق بيضاء

لا يضيرها خربشة الصغار مهما كتب فيها

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 ديسمبر 2018

تسعة قتلى و47 مصابا في حادث قطار في أنقرة

المزيد

13 مارس 2018

ملتقى المشاريع البحثية يستعرض تسعة مشاريع حظيت بالتمويل من منحة المكرمة السامية

المزيد

27 نوفمبر 2018

قبلة حمصية ...

المزيد

13 سبتمبر 2018

امتلاك قبلة

المزيد

كتاب آخرين

حمد بن عبد الله بن محمد الحــــوسني

كاتب

راشد البلوشي

كاتب

فيصل الحضرمي

كاتب

جمال بن عبد الله الهنائي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 1 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" يبشر بأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مخالفة مؤسسة تجارية لإعلانها عن تخفيضات وهمية

الاقتصاد - محلي

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

بيان: منخفض مداري في بحر العرب ويبعد عن السلطنة بـ 900 كلم

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة