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أمير الكويت يستقبل الشيخ تميم في نيويورك

الإثنين 23 سبتمبر 2019 02:59 م بتوقيت مسقط

أمير الكويت يستقبل الشيخ تميم في نيويورك

 

نيويورك - الوكالات

زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمقر إقامته في نيويورك للاطمئنان على صحته بعد استكمال الفحوصات الطبية التي أجراها.

واستعرض الأميران خلال اللقاء العلاقات القطرية الكويتية وسبل دعمها وتعزيزها.

وحضر اللقاء بعض أعضاء الوفد الرسمي المرافق لأمير قطر، وحضره من الجانب الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعدد من أعضاء الوفد المرافق لأمير دولة الكويت.

ودخل أمير الكويت أحد المستشفيات الأميركية لإجراء فحوص طبية أثناء زيارته للولايات المتحدة، وتأجل بسبب ذلك لقاؤه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 

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