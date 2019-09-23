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الإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة في "بندر عباس"

الإثنين 23 سبتمبر 2019 01:58 م بتوقيت مسقط

الإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة في "بندر عباس"

 

طهران – الوكالات

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إنه يمكن لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" أن تغادر المياه الإيرانية.

وتابع ربيعي أن "مؤسسة الملاحة الإيرانية أبلغتنا انتهاء الإجراءات القانونية لناقلة النفط البريطانية، أنه يمكنها مغادرة المياه الإيرانية"، لافتا إلى أن "القرار بشأن إنهاء احتجاز "ستينا إمبرو" اتخذ بعد التغاضي عن انتهاكاتها لقواعد الملاحة".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة "ستينا إمبرو" البريطانية في مضيق هرمز يوم 19 يوليو الماضي بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة، واقتادها إلى ميناء بندر عباس.

وسبق أن أفرجت طهران عن 18 بحارا هنديا من طاقم الناقلة البريطانية "ستينا إمبرو"، المؤلف من 23 شخصا يحملون الجنسية الهندية والروسية والفلبينة واللاتفية.

 

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