الرئيس الإيراني: واشنطن تدفع دول الخليج لشراء السلاح

طهران – الوكالات.

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الولايات المتحدة لا ترغب في مشاركة إيران في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكننا مصرون على الحضور للتعبير عن مواقفنا بصراحة.

وأوضح روحاني من مطار "مهر أباد" قبل توجهه إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن لم تحقق أي نتائج.

وأضاف أن الولايات المتحدة تبالغ في الخسائر الناجمة عن الهجوم، الذي استهدف منشآت شركة "أرامكو" السعودية، متهما واشنطن بالسعي للسيطرة على المنطقة وعلى النفط في شرق السعودية.

وتابع الرئيس الإيراني أن واشنطن تسعى كذلك من خلال سياستها إلى دفع دول الخليج لتوقيع عقود شراء منظومات دفاعية أمريكية للتواجد المستمر في المنطقة.

وأعرب روحاني عن عزمه عرض "مبادرة السلام في هرمز" خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أن إيران ستدعو جميع دول المنطقة المطلة على الخليج ومضيق هرمز، إضافة إلى الأمم المتحدة للعمل على ضمان أمن المنطقة.

وأوضح أن الحل في المنطقة ينبع من داخلها ولا يمكن إحلال السلام والاستقرار في المنطقة بواسطة القوات الأجنبية.

وأشار روحاني إلى أن الولايات المتحدة متواجدة في المنطقة منذ عام 2001 ، لكنها لم تجلب لها الأمن، مضيفا أنها باتت في عزلة وغالبية دول العالم تدين إجراءاتها ضد إيران، عدا دولة أو دولتين صغيرتين هما أذناب أمريكا.