مها دعاس | سوريا

كيف تغفو زهور الليل وهذه السماء معتمة للغاية

من أين يأتي كل هذا الهدوء وهذا الوجود ممتلىء بفراغه ؟

كان وقت عدتُ فيه للحياة بعد الموت

بُعِثت من جديد

كنت أرى روحي وهي تتكون أمامي

ألمس قلبي وهو يخرج من صدري ويحاول العودة في محاولة لاستقراره

كما ينبغي لجسد أن يستمر

أسمع صوت أنفاسي وهي تخلق

عيناي تبصران الكون بشفافية سحب الحبق والريحان

بين العبق والخضرة ترتب يداي المطر

لاشيء يسير الآن ولا حتى هذا النهار الذي تغادره الشمس

فيصير ليلا معتما لاقمر فيه ولا نجمة

إنه الزمن يتردد في العبور نحو الغد

أشعل شمعة و أنتظر

أنتظر سَكينة تعيد عبق الغيم

إنه التكوين الذي لم يكتمل

قد لا يكتمل

قد يكون مستحيلا

قد يطول الإنتظار

لهذا الانتظار أنتمي

لهذه "القد" سأظل أشعل شموعي .