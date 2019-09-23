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قلت للموت : لا

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

قلت للموت : لا

 

فتحي مهذب | تونس

 

قلت للموت: لا

لموتنا العبثي المكرور..

الموت الواقف أما البيت

مثل جندي ضرير..

بأسناني قطعت شحمة أذنيه..

أتلفت قوسه وسهامه وإضبارته

المطرزة بحروف مسمارية..

هشمت زجاج عربة الأموات

بفردة حذاء بروميثيوس..

أطلقت فهود مخيلتي لطرد الذئاب..

أنا حي جبار ونصف إله مفرود الجناح..

تثغو تحت فرائصي شاة الحتميات..

باسمي يسبح الليل والنهار ..

وتردد الغابات ومصبات الأنهار

مزاميري .

قلت : لا

لن أقبع في سجن العبارة

سأحرر سكان اللغة الميتة

وأجلب الفارس الغريب الى ينابيعي..

لن أسلم مفاتحي لناقد يطير بأجنحة هشة في ملكوتي..

لن تسلم الأشياء من عضة الفهد..

قلت : لا

سأملأ جراري بشرار الضوء..

جهزت حواسي لشن غارات عميقة..

لفتح جزر مجهولة في أرض الكلمات.

سأقاتل تنين العادة وأفك وثاق رأسي..

أقيم حصنا في الأعالي على إيقاع النار..

قلت :لا

لن أصغي الى موسيقى كتفيك المهوشتين أيها النهار الأبله..

لن أمجد غير نشيد البهلول..

والضوء الطالع من عنق الأبديات..

سأحاول قتل أحد عشر نبيا

وأعيد تصميم مفاهيم العالم .

قلت : لا

لا تفرحوا طويلا أيها القتلة .

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