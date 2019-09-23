بجنة الفردوس يا لله مقامه

عبد الله الحكماني | سلطنة عمان

"رثاء في المغفور له بإذن الله الشاعر محمد بن سليم الجنيبي"

راح الذي للشعر هامه وقامه

بو احمد/محمد جزيل التعابير

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الشاعر اللي حاز كأس الزعامه

اللي شَهَد له بالتفرّد جماهير

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أستاذ جيل فالأوائل مدامه..

له مدرسة شعرٍ عليها طوابير

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يقبض على المعنى ويوثق خطامه

يوم الخطم دون المعاني دعاثير

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وتشوف لك بالعين بصمة بهامه

في كلّ حرفٍ يكتب اشوي وكْثير

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امجدّد الموروث طيلة عَوَامه

ومغرّق الساحه فَكَر مع تصاوير

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عزّ الله انّه ما ع مثله ملامه

وفّى و كفّى ...عمّر الشعر تعمير

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عسى السحب من وين حطّوا عظامه

تنهلّ وسميّه مصابيح وَعْصَير

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وبجنة الفردوس يالله مقامه

والمغفره تستقبله والمعاذير