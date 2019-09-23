بجنة الفردوس يا لله مقامه

عبد الله الحكماني | سلطنة عمان
"رثاء في المغفور له بإذن الله الشاعر محمد بن سليم الجنيبي"
راح الذي للشعر هامه وقامه
بو احمد/محمد جزيل التعابير
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الشاعر اللي حاز كأس الزعامه
اللي شَهَد له بالتفرّد جماهير
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أستاذ جيل فالأوائل مدامه..
له مدرسة شعرٍ عليها طوابير
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يقبض على المعنى ويوثق خطامه
يوم الخطم دون المعاني دعاثير
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وتشوف لك بالعين بصمة بهامه
في كلّ حرفٍ يكتب اشوي وكْثير
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امجدّد الموروث طيلة عَوَامه
ومغرّق الساحه فَكَر مع تصاوير
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عزّ الله انّه ما ع مثله ملامه
وفّى و كفّى ...عمّر الشعر تعمير
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عسى السحب من وين حطّوا عظامه
تنهلّ وسميّه مصابيح وَعْصَير
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وبجنة الفردوس يالله مقامه
والمغفره تستقبله والمعاذير