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بجنة الفردوس يا لله مقامه

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

بجنة الفردوس يا لله مقامه

 

عبد الله الحكماني | سلطنة عمان

"رثاء في المغفور له بإذن الله الشاعر محمد بن سليم الجنيبي"

 

راح الذي للشعر هامه وقامه

بو احمد/محمد جزيل التعابير

//

الشاعر اللي حاز كأس الزعامه

اللي شَهَد له بالتفرّد  جماهير

//

أستاذ جيل  فالأوائل  مدامه..

له مدرسة شعرٍ عليها طوابير

//

يقبض على المعنى ويوثق خطامه

يوم الخطم دون المعاني دعاثير

//

وتشوف لك بالعين بصمة بهامه

في كلّ حرفٍ يكتب اشوي وكْثير

//

امجدّد الموروث طيلة عَوَامه

ومغرّق  الساحه  فَكَر مع تصاوير

//

عزّ الله  انّه ما ع مثله ملامه

وفّى و كفّى ...عمّر الشعر تعمير

//

عسى السحب من وين حطّوا عظامه

تنهلّ وسميّه مصابيح وَعْصَير

//

وبجنة الفردوس يالله مقامه

والمغفره تستقبله والمعاذير

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