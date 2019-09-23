سميرة الزغدودي | تونس
خذني إليك فانت سحر مشاعري
أنت القصيد ومقصدي ودفاتري
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خذني وكن نبضاً يعانق أحرفي
كن أوّلي يابن الجمال وآخري
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خذني ففي عينيك هامت مهجتي
كالظبية العطشى لنبع هادر
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ماانفك نبضي في هواك مدندنا
لحنا كزقزقة لأجمل طائر
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قد ذبت في احضان حبك شمعة
حتى احترقتُ من الهوى يا شاعري
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إنّي على أمل اللّقاء كطفلة
تهفو لبغيتها بصبر حائر
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عيناي تسرح في الخيال طموحة
وأناملي تختال بين ضفائري
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أهفو ليوم لا كأيّام الدّنا
لمّا أراك بأمّ عيني زائري
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سبحان من وهب القلوب غرامها
وبحبّك الفوّاح عطر خاطري
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خذني بذنبي لا تدعني للجوى
لا تهجرنّ صبابتي ياآسري
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صلوات عشقي تعتريني كلما
زانت تراتيل الحبيب منابري
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صلني وأَنقذ لي الحشاشة مرّةً
ليظلّ بي دوماً جنون مشاعري
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واستقبل الاشواق من وصل اللّمى
لنذوق من عذب الرضاب النادر
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عيناك سرّ سعادتي وصبابتي
بهما يظلُّ شعاع لحظك آمري
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وعلى الشّفاه الناطقات تورّدتْ
أحلى القصائدِ في بهاء ساحرِ