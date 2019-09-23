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خذني

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

خذني

 

سميرة الزغدودي | تونس

 

خذني إليك فانت سحر مشاعري

              أنت القصيد ومقصدي ودفاتري

//

خذني وكن نبضاً يعانق أحرفي

              كن أوّلي يابن الجمال وآخري

//

خذني ففي عينيك هامت مهجتي

               كالظبية العطشى لنبع هادر

//

ماانفك نبضي في هواك مدندنا

                 لحنا كزقزقة لأجمل طائر

//

قد ذبت في احضان حبك شمعة

  حتى احترقتُ من الهوى يا شاعري            

//

إنّي على أمل اللّقاء كطفلة

               تهفو لبغيتها بصبر حائر

//

عيناي تسرح في الخيال طموحة

              وأناملي تختال بين ضفائري

//

أهفو ليوم لا كأيّام الدّنا

             لمّا أراك بأمّ عيني زائري

//

سبحان من وهب القلوب غرامها

            وبحبّك الفوّاح عطر خاطري

//

خذني بذنبي لا تدعني للجوى

           لا تهجرنّ صبابتي ياآسري

//

صلوات عشقي تعتريني كلما

         زانت تراتيل الحبيب منابري

//

صلني وأَنقذ  لي الحشاشة مرّةً

          ليظلّ بي دوماً جنون مشاعري

//

واستقبل الاشواق من وصل اللّمى

          لنذوق من عذب الرضاب النادر

//

عيناك سرّ سعادتي وصبابتي

        بهما يظلُّ شعاع لحظك  آمري

//

وعلى الشّفاه الناطقات تورّدتْ

         أحلى القصائدِ في بهاء ساحرِ

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