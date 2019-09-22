رئيس "جهاز الرقابة" يبحث التعاون مع نائب الأمين العام للتفتيش بجمهورية كوريا

مسقط - الرؤية

استقبل معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صباح أمس بمقر الجهاز في منطقة البستان، سعادة نامجانج كا جيونج نائب الأمين العام للتفتيش على الخدمات العامة في مجلس التدقيق والتفتيش بجمهورية كوريا الجنوبية الذي يقوم بزيارة إلى السلطنة.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي الشيخ رئيس الجهاز بسعادة نائب الأمين العام، ثم جرى استعراض مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط السلطنة بجمهورية كوريا الجنوبية، إلى جانب تناول أوجه التعاون القائم بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وشهد اللقاء بحث أنشطة التعاون المشترك بين الجهازين في المجالات الرقابية وبناء القدرات، بالإضافة إلى استعراض أوجه الإسهام والاستفادة من عضويتهما في المنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالمجالات الرقابية؛ والمتمثلة في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، ومجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول الآسيوية "الآسوساي".