ملتقى سوق مسقط للأوراق المالية بجامعة السلطان قابوس.. الثلاثاء

مسقط - العمانية

تنطلقُ فعاليات ملتقى سوق مسقط للأوراق المالية الثالث عشر، الثلاثاء المقبل، بجامعة السلطان قابوس. وينظمه سوق مسقط للأوراق المالية بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، على مدى يومين، ويرعى حفل افتتاح الملتقى سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام للدولة.

وأوضَح رائد بن حسين الهوتي مدير مكتب المدير العام والقائم بأعمال مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية، أنَّ الملتقى سيضم رُكنا للمشاريع الطلابية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وجانبا للمؤسسات المشاركة؛ ومنها: مركز عُمان للحوكمة والاستدامة، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، وشركة المتحدة للأوراق المالية -وهي شركة وساطة مالية- والجمعية العُمانية للأوراق المالية. وجناحا خاصا لسوق مسقط للأوراق المالية يحوي عدة أركان؛ منها: ركن للكتيبات التوعوية والإصدارات الخاصة بالسوق، وركن للمسابقات، وركن المحاضرات التوعوية التي سيشملها الملتقى، إلى جانب تخصيص استراحة تتضمن شاشات للتداول، وركن للتصوير الفوتوغرافي التذكاري لمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكَّد الهوتي أن استمرارية الملتقى في دورته الثالثة عشرة تأتي تأكيدا لحرص سوق مسقط للأوراق المالية وجامعة السلطان قابوس -ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- على التعريف بقطاع سوق رأس المال، وآلية عمله وأثره الكبير على الاقتصاد الوطني، كما أنَّه يعد فرصة لنشر الوعي الاستثماري في أوساط طلاب التعليم العالي بشكل خاص، وأفراد المجتمع بشكل عام.