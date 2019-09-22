بالفيديو والصور.. هندي يتنكر في هيئة عجوز للسفر إلى أمريكا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ألقت السلطات الهندية القبض على شاب ثلاثيني في مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي، بعدما حاول ركوب طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة مرتديا ملابس تنكرية بهدف جعله يبدو أكبر من سنه، على ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".

فعند النظر إلى الرجل ذي الشعر الرمادي ضعيف البنية في صورة جواز السفر، لا يمكن أبدأ التخمين بأنه يبلغ من العمر 32 عاما؛ حيث كان الشاب جايش باتل يرتدي سترة بيضاء وعمامة وسروال ويجلس على كرسي متحرك. وتمكن جايش من اجتياز عمليات التفتيش الأمنية الأولية بالمطار. لكن أهمل جايش أهم أحد التفاصيل بخصوص مكياج التنكر، وهي عدم وجود تجاعيد في وجهه. فاشتبه فيه أحد الضباط برغم شعره الرمادي، فبشرته وصوته لا يتناسبان أبدا مع السن الموجود في جواز السفر وهو 81 عاما.

فطلب الضابط من جايش أن يتنحى جانبا، لكنه أدعى أنه لا يستطيع ذلك. فطلب الضابط من أحد الشخاص مساعدته فوقف جايش جانبا على مضض.

ومع الضغط عليه في التحقيقات، اعترف جايش بأنه يبلغ من العمر 32 عاما وأنه أراد السفر للولايات المتحدة لبدء حياة جديدة.