الأحد, 22 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالفيديو والصور.. هندي يتنكر في هيئة عجوز للسفر إلى أمريكا

السبت 21 سبتمبر 2019 11:36 م بتوقيت مسقط

بالفيديو والصور.. هندي يتنكر في هيئة عجوز للسفر إلى أمريكا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ألقت السلطات الهندية القبض على شاب ثلاثيني في مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي، بعدما حاول ركوب طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة مرتديا ملابس تنكرية بهدف جعله يبدو أكبر من سنه، على ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".

فعند النظر إلى الرجل ذي الشعر الرمادي ضعيف البنية في صورة جواز السفر، لا يمكن أبدأ التخمين بأنه يبلغ من العمر 32 عاما؛ حيث كان الشاب جايش باتل يرتدي سترة بيضاء وعمامة وسروال ويجلس على كرسي متحرك. وتمكن جايش من اجتياز عمليات التفتيش الأمنية الأولية بالمطار. لكن أهمل جايش أهم أحد التفاصيل بخصوص مكياج التنكر، وهي عدم وجود تجاعيد في وجهه. فاشتبه فيه أحد الضباط برغم شعره الرمادي، فبشرته وصوته لا يتناسبان أبدا مع السن الموجود في جواز السفر وهو 81 عاما.

فطلب الضابط من جايش أن يتنحى جانبا، لكنه أدعى أنه لا يستطيع ذلك. فطلب الضابط من أحد الشخاص مساعدته فوقف جايش جانبا على مضض.

ومع الضغط عليه في التحقيقات، اعترف جايش بأنه يبلغ من العمر 32 عاما وأنه أراد السفر للولايات المتحدة لبدء حياة جديدة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 أغسطس 2019

بالفيديو والصور.. رئيس هيئة الترفيه السعودية يشتري ألميريا الإسباني

المزيد

27 مارس 2015

مهرجان "كيمجي للسفر" الأول يجذب 20 هيئة سياحية وسلسلة فنادق عالمية

المزيد

07 ديسمبر 2017

بالفيديو والصور .. هتافات عربية بسقوط أمريكا واطفاء أضواء عيد الميلاد في فلسطين

المزيد

12 مارس 2018

بالفيديو والصور.. جلالة السلطان يبحث العلاقات الثنائية والتعاون القائم مع أمريكا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

ثاني الجولات التعريفية بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" تحط الرحال في البريمي

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

قصص النجاح تلهم المشاركين في الجولة التعريفية بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب بعبري

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

ضبط 28 متهما ارتكبوا 33 جريمة سرقة.. أغلبهم دخل السلطنة بتأشيرة سياحية

المحليات - شرطة

شباب السلطنة يحرزون ذهبيتين وفضية في الابتكار على مستوى الدول الإسلامية

المحليات - أخبار

18 مخيما سياحيا تستعد لاستقبال زوار السلطنة في شمال وجنوب الشرقية

عمان - سياحة عمان

14 % زيادة بعدد الأنشطة التجارية المسجلة في الربع الثاني

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة