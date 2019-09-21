السبت, 21 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

عقدة النخبة

السبت 21 سبتمبر 2019 09:15 م بتوقيت مسقط

عقدة النخبة
عائض الأحمد

عائض الأحمد
المزيد من المقالات
عقدة النخبة عن أي شيء تتحدث؟! لمن !! ولماذا تكتب؟؟ تلميذ ومعلم.. ونزاع العامة

عائض الأحمد 

 

لست في موقع تقديم دراسة أو الكشف عن مصطلحات أو العودة إلى معنى النخبة والنخب فليس هذا هو المراد ولا أعتقد أن هناك من يهتم فهو يشاهد البعض وقد جعل من نفسه حبيسا لهذه الصفة فزهد فيها من هول ما رأى من قيود حتى ظن أنهم يحيطون أنفسهم بتلك الهالة التي أصبحت حالة يصعب تفسيرها .

فيما اعتقد البعض منهم أنه يحق له مالا يحق لغيره ولم لا! أ لست نخبوياً.

يقول أحد الأصدقاء كان لي جار قديم يحب الناس ويبادلونه بالمثل ثم فرقتنا الأيام كلٌ ذهب في طريقه بحثا عن مستقبل أفضل.

 ولكن جاري أصبح من مشاهير الفضاء وأحد رواده والفضاء هنا هو الإعلام المرئي.

عموما بعد تلك البساطة والتعاطي مع الصغير قبل الكبير أصبح يُدير رأسه لنا وكأننا لم نكن نعيش في تلك الأزقة نتبادل فيها الأفراح والأتراح نأتي ونذهب دون كلفة أو تكلف.

 فماذا حل بجارنا القديم النخبوي !!!

تخطئ عندما تحيط نفسك بكل هذا وتعتقد أنه لا يحق لك أن تعيش متعة الحياة بعيدا عما تظن أنه ملزم ومتطلب لهذا المنصب أو ذاك المسمى أو تلك الشهادة وما تحمله من أحرف قبلها أو بعدها.

الغريب أنه يرى أفضليته في كل حالاته وعلى الجميع أن يقدمه كما يحب هو وليس كما يجب حسب المكان والزمان فأنت في منزلك الآمر الناهي وهذا حقك ولكن خلاف ذلك ليس لك الحق أن تجعل مني ومن غيري أحد معجبيك المصفقين لك بحجة هذه النخبوية أو هذه العقدة الأزلية.

سيدي النخبوي عليك أن تتجاوز كل هذه الأفكار وتحرر ذاتك من قيدها فهي لن تجلب تلك الخصوصية أو(الفوقية) التي تنشدها بقدر ما ستجعل منك أسيرا لها. 

تستجدي نظرات الإعجاب ووقوف الحاضرين حتى لو كنت تعلم أنها ليست لشخصك وإنما لمصالح ذاتية تعلمها أنت قبل غيرك.

أحد طلاب الجامعات أخطأ يومًا بقوله: يا!! أستاذ فما كان من هذا النخبوي إلا أن طرده من المحاضرة اعتراضًا على التقليل من شأنه بعد كل سنوات الكفاح هذه كيف لك أن تقول ذلك.

وآخر انسحب من لقاء متلفز على الهواء بعد أن رفض تقديم ذاك الشيخ الوقور (كبير السن) أولاً ولم يتم احترام درجته العلمية وأبحاثه على حد قوله.

 وثالث يقول قدم صفتي قبل اسمي ولن أتهاون بعد اليوم في تعمد ذكر اسمي دون حرف زائد يجعل مني نخبويا يشار له بالبنان.

بعد كل هذا نقول !!!! عندما تتصالح مع نفسك وتشعر بأنك أنت من يضيف لهذه الألقاب هنا لن تبحث عن ريشة نخبوية ولن تتبعها ولو طارت.

-----------------------------------

 ومضة : 

أنت لا تعلم من أنا! ومن قال لك بأنني أريد أن أعلم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 يونيو 2019

عقدة واحدة مغلقة

المزيد

25 نوفمبر 2018

أهمية كسر عقدة الخواجة

المزيد

30 يناير 2017

المدرب الوطني يكسر عقدة الخواجة

المزيد

17 أغسطس 2015

"خطأ" ديلاني يكسر "عقدة" آرسنال في البريمرليج

المزيد

كتاب آخرين

زينب بنت محمد الغريبية

كاتب

بدرية الهنائيَّة

كاتب

عبدالنبي العكري

كاتب

وديع اللواتي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

المحطة الثانية من الورش التعريفية بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب تحط الرحال في البريمي

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

عبري تحتضن أولى الجولات التعريفية بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب .. وقصص النجاح تلهم الحضور

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

قائد شرطة مسقط: ضبط 28 متهما ارتكبوا 33 جريمة سرقة.. أغلبهم دخل السلطنة بتأشيرة سياحية

المحليات - شرطة

شباب السلطنة يحرزون ذهبيتين وفضية في الابتكار على مستوى الدول الإسلامية

المحليات - أخبار

18 مخيما سياحيا تستعد لاستقبال زوار السلطنة في شمال وجنوب الشرقية

عمان - سياحة عمان

"التجارة والصناعة": نحو 14% زيادة بعدد الأنشطة التجارية المسجلة في الربع الثاني

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

بيان من السلطنة حول تصريحات نتنياهو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة