زبائن بنك مسقط يشيدون بخدمة تغيير الرقم السري إلكترونيا

مسقط - الرؤية

أشادَ العديدُ من زبائن بنك مسقط بمستوى الخدمة الجديدة التي دشَّنها البنك، مُؤخرا، لتتيح للزبائن إنشاء وإعادة تعيين الرقم السري لجميع البطاقات البنكية بصورة آلية ومبسطة عن طريق مركز الاتصال الخاص بالبنك أو أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في كافة ولايات السلطنة.

وعبَّر زبائن بنك مسقط -عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك- عن سعادتهم بطرح خدمة تعيين الرقم السري لجميع البطاقات البنكية الجديدة، أو التي تمَّ إصدارها في وقت سابق من خلال أجهزة الصراف الآلي أو الاتصال بمركز الاتصالات؛ حيث توفر الخدمة الوقت والجهد، فضلا عن عدم الحاجة للانتظار لاستلام الرقم السري الجديد مطبوعا عن طريق البريد الشخصي أو زيارة الفرع، مُؤكدين أن عملية إنشاء أو تغيير الرقم عملية سهلة جدا، ولا تأخذ سوى ثوان فقط.

وأعربَ أمجد بن اقبال اللواتي مساعد مدير عام البطاقات والأعمال المصرفية الالكترونية ببنك مسقط، عن سعادته بإعجاب وإقبال الزبائن بالخدمة الجديدة التي طرحها البنك، مشيرا إلى أنَّ هذا التجاوب يدل على مدى ثقافة ورغبة الزبائن وأفراد المجتمع لتعزيز الخدمات المصرفية إلكترونيا؛ حيث توفر الخدمات على الزبائن الوقت والجهد. وأضاف اللواتي: في بنك مسقط نحرص على تلبية احتياجات زبائن البنك بشكل مستمر، ودائما نستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم بهدف تطوير خدماتنا، إلى جانب الحرص على تعزيز ريادتنا في القطاع المصرفي كمؤسسة مالية رائدة تقدم احدث الخدمات، وتواكب كافة المستجدات والتطورات المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأوضح اللواتي أنَّ بنك مسقط طرح مجموعة من الخدمات المصرفية الجديدة التي تعتمد على استثمار التكنولوجيا الحديثة في طرح الخدمات الالكترونية والتي تواكب الحياة العصرية وتُسهم في توفير الوقت والجهد على الزبائن، وتحقق لهم أحلامهم وتطلعاتهم، مؤكدا أن البنك سيواصل هذا النهج في طرح المزيد من الخدمات الإلكترونية الجديدة لتعزيز ريادتنا للقطاع المصرفي؛ وذلك ترجمة لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".