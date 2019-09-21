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دول خليجية تحذر رعاياها في باريس .. والشرطة الفرنسية تعتقل أكثر من 100 متظاهر

السبت 21 سبتمبر 2019 04:34 م بتوقيت مسقط

دول خليجية تحذر رعاياها في باريس .. والشرطة الفرنسية تعتقل أكثر من 100 متظاهر

 

عواصم – الوكالات

حذرت السعودية رعاياها الموجودين في باريس من الاقتراب من مناطق الاحتجاجات التي تشهدها اليوم السبت العاصمة الفرنسية.

وأصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا، تحذيرا بناء على البيان الصادر عن قيادة الشرطة الفرنسية بشأن احتمال وجود مظاهرات في باريس.

وأوصت السفارة المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة، وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات اليوم السبت.

كما أهابت سفارة الإمارات في باريس بمواطنيها الزائرين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن وتجمعات المظاهرات في باريس وضواحيها.

واعتقلت الشرطة الفرنسية 106 متظاهرا وأطلقت الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات التي دعت إليها "السترات الصفراء"، وتزامنت مع مسيرة من أجل المناخ والاحتفالات بيوم التراث الأوروبي.

ونشرت السلطات الفرنسية 7500 شرطي اليوم السبت في شوارع المدينة، مع السيارات المزودة بخراطيم المياه والعربات المصفحة التابعة للدرك في باريس، استعدادا للتظاهرة الجديدة لحركة "السترات الصفراء" التي بدأت قبل 10 أشهر احتجاجا على السياسات الضريبية والمالية للحكومة، قبل أن تتحول إلى احتجاج ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتخشى وزارة الداخلية ومديرية الشرطة عودة العنف إلى شوارع العاصمة الفرنسية التي لم تشهد اضطرابات منذ 16 مارس، كما تخشى تخريب متاجر في جادة الشانزليزيه.

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