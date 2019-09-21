السبت, 21 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

السبت 21 سبتمبر 2019 12:46 م بتوقيت مسقط

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

عواصم – الوكالات

قال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، إن هجمات "أرامكو" مؤشر على قوة محور المقاومة واستعداده للذهاب بعيدا في الدفاع عن نفسه، معتبرا أن الحرب على إيران ستعني تدمير السعودية.

ولفت نصر الله، إلى أن المواقف الدولية من هذه الهجمات أظهرت أن النفط أغلى من الدم، متوجها إلى السعودية والإمارات بالسؤال: "إذا كانت ضربة واحدة على منشآتكم قد أدت إلى ما أدت إليه فماذا عن نتائج ضربات أخرى؟".

وحذر نصر الله السعودية من المراهنة على الحرب ضد إيران، وحث الرياض والإمارات العربية المتحدة على وقف الحرب في اليمن بدلا من شراء المزيد من الدفاعات الجوية.

ودعا نصر الله في خطاب تلفزيوني السعودية والإمارات إلى التعقل، وقال: "لا تراهنوا على الحرب ضد إيران لأنها ستدمركم. تعقلوا فاقتصادكم من زجاج ومنازلكم من زجاج".

وأضاف قائلا إن "ترامب الذي تراهنون عليه هو نفسه يستجدي لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني".

وتابع أن منظومات الدفاع الجوية لا تجدي نفعا في مواجهة المسيرات وتكلفتها عالية جدا، معتبرا أن وقف الحرب على اليمن هو "أشرف للسعودية والإمارات من الإذلال الأمريكي".

وطالب نصر الله من يدين هجمات "أرامكو" بالتضامن مع الشعب اليمني في وجه حصاره.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وتتهم الرياض إيران بالوقوف وراء الهجوم، لكن طهران نفت هذه الاتهامات.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 ديسمبر 2018

مجلس الشيوخ الأمريكي يحذر السعودية

المزيد

20 مارس 2019

وقف تسليم الأسلحة الإسبانية إلى السعودية والإمارات

المزيد

21 أبريل 2019

3 مليارات دولار من السعودية والإمارات إلى السودان

المزيد

04 مايو 2019

قطر توضح سبب شكواها ضد السعودية والإمارات .. وأبوظبي ترد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

رفع درجة التأهب الأمني بالكويت

دولي - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الصحة" تتخذ إجراءات احترازية بشأن دواء "زانتاك"

المحليات - أخبار

تفاصيل سقوط عصابة الاحتيال الإلكتروني بظفار

المحليات - شرطة

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف

عمان - وظائف

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

بيان من السلطنة حول تصريحات نتنياهو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة