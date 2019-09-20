الجمعة, 20 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

رفع درجة التأهب الأمني بالكويت

الجمعة 20 سبتمبر 2019 02:31 م بتوقيت مسقط

رفع درجة التأهب الأمني بالكويت

الكويت - الوكالات

رفع وزير الدولة لشؤون الخدمات، وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، المستوى الأمني للمرافق المينائية من المستوى (1) إلى المستوى (2).

وأكدت مؤسسة الموانئ الكويتية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، على أن القرار الوزاري ينص على رفع المستوى الأمني "للمرافق المينائية للبلاد جميعها، سواء التجارية أو النفطية".

وأضافت أن القرار يشدد على اتخاذ كل جهة كويتية الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المينائية. وأوضحت أن هذا القرار يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها "في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الجيش ينفذ تدريبات جوية وبحرية للوصول إلى أعلى درجات الجهوزية والكفاءة القتالية نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 ديسمبر 2017

السلطنة ترفع درجة التأهب بعد رصد حالات إصابة بـ "أنفلونزا الطيور" في السعودية

المزيد

02 أكتوبر 2018

"البنتاجون" تعلن حالة التأهب الأمني بسبب "الريسين"

المزيد

21 يونيو 2019

اعتماد أعلى درجة حرارة في الخليج بـ 54 درجة مئوية

المزيد

02 فبراير 2017

مقارنة لأدنى درجة حرارة متوقعة فجر يوم السبت القادم مع أدني درجة مسجلة لشهر فبراير في السنوات الماضية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

رفع درجة التأهب الأمني بالكويت

دولي - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الصحة" تتخذ إجراءات احترازية بشأن دواء "زانتاك"

المحليات - أخبار

تفاصيل سقوط عصابة الاحتيال الإلكتروني بظفار

المحليات - شرطة

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف

عمان - وظائف

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة