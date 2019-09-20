رفع درجة التأهب الأمني بالكويت

الكويت - الوكالات

رفع وزير الدولة لشؤون الخدمات، وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، المستوى الأمني للمرافق المينائية من المستوى (1) إلى المستوى (2).

وأكدت مؤسسة الموانئ الكويتية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، على أن القرار الوزاري ينص على رفع المستوى الأمني "للمرافق المينائية للبلاد جميعها، سواء التجارية أو النفطية".

وأضافت أن القرار يشدد على اتخاذ كل جهة كويتية الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المينائية. وأوضحت أن هذا القرار يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها "في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الجيش ينفذ تدريبات جوية وبحرية للوصول إلى أعلى درجات الجهوزية والكفاءة القتالية نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة.