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"تويتر" يغلق 4258 حسابا إماراتيا .. تعرف على السبب

الجمعة 20 سبتمبر 2019 02:28 م بتوقيت مسقط

"تويتر" يغلق 4258 حسابا إماراتيا .. تعرف على السبب

 

عواصم - الوكالات

أغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" 4258 حسابا إماراتيا مختصا بالملفين القطري واليمني.

وقال موقع "تويتر" اليوم الجمعة إن هذه الحسابات تعمل حصريا من الإمارات، وتستخدم أسماء وهمية وتغريدات معظمها حول قطر واليمن. ولم يذكر اسم كيان معين يقف وراء تلك العملية.

كما أعلن الموقع عن تعليق حساب المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني المتهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر أن هناك 6 حسابات أخرى مرتبطة بالحكومة السعودية كانت تقدم نفسها كمنافذ صحفية مستقلة "بينما تغرد الروايات المؤيدة للحكومة السعودية".

كما أزال "تويتر" 267 حسابا تعود لجهات في الإمارات العربية المتحدة ومصر كانت تنشر "معلومات متعددة الأوجه" تستهدف قطر وإيران.

وقالت الشركة إن هذه الحسابات كانت تدار من قبل شركة خاصة تدعى "DotDev"، التي تعرف نفسها على موقعها الإلكتروني على أنها "شركة برامج مخصصة مقرها في أبو ظبي".

 

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