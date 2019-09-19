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السعودية تعلن عن "إجراءات" ردا على هجمات "أرامكو"

الخميس 19 سبتمبر 2019 06:08 م بتوقيت مسقط

السعودية تعلن عن "إجراءات" ردا على هجمات "أرامكو"

الرياض- نيويورك- الوكالات

وجهت السعودية رسالتين إلى مجلس الأمن الدولي، أكدت فيهما أنها تتعامل مع ما وصفته بـ "هجوم إرهابي منظم" على منشأتين لشركة "أرامكو"، وستتخذ إجراءات الرد اللازمة وفق القانون الدولي.

ووجهت إحدى الرسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأخرى إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الروسي الدائم، فاسيلي نيبينزيا، وإلى أعضاء مجلس الأمن.

وقالت الرياض في الرسالتين: "نتعامل مع هجوم إرهابي منظم"، مضيفة أن "كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو إيرانية".

ودعت المملكة الأمم المتحدة والخبراء الدوليين إلى المشاركة في التحقيقات حول الهجوم الذي تعرضت له منشأتي بقيق وهجرة خريص التابعتين لـ "أرامكو" السبت الماضي. 

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