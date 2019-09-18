مجلة مرشد تدعم مواهب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة الإنجاز

مسقط- الرؤية

نظمت مجلة مرشد زيارة إلى مدرسة الإنجاز الخاصة، بهدف تعريف أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلة ودعم مواهبهم المختلفة.

وتعرفت رئيسة تحرير مجلة مرشد على أقسام المدرسة وفئات الإعاقة في المدرسة، وتمّ توزيع نسخ مجانية من مجلة مرشد على الأطفال لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم وإشراكهم في المجلة من خلال نشر صورهم وإجراء لقاءات صحفية مع عدد من أطفال متلازمة داون الموهوبين، بهدف تنميةً مواهبهم وتعزيزاً لقدراتهم.

وقال محمد ربيع مسؤول قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في مدرسة الإنجاز: "كلمات الشكر تظل عاجزة لتوفي حق هذه المجلة الرائعة ومبادرتها العظيمة لرسم البهجة في قلوب هذه الفئة من الأطفال وتشجيعهم بالقراءة والمشاركة في مجلة مرشد، حالهم كحال باقي الأطفال، مما يعزز من ثقتهم ويساهم في تحسن مستواهم من كل الجوانب، كما إن فرحة الأطفال لا توصف حينما اقتنوا مجلات مرشد وأدركوا أن هذه المجلة ترغب أن يكونوا جزءاً منها، فكل الشكر لجميع القائمين على إعداد مجلة مرشد".