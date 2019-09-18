الأربعاء, 18 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

تقديرا لريادته في القطاع المصرفي العماني والأداء المتميز في كافة العمليات التشغيلية

تتويج بنك مسقط بجائزة الشركة الأكثر قيمة بين المؤسسات المسجلة في سوق مسقط

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 05:25 م بتوقيت مسقط

تتويج بنك مسقط بجائزة الشركة الأكثر قيمة بين المؤسسات المسجلة في سوق مسقط

مسقط – الرؤية

توج بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة، بجائزة الشركة الأكثر قيمة بين المؤسسات والشركات المسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية لعام 2019، وذلك في الحفل السنوي الذي نظمته مجلة عالم الاقتصاد والأعمال لتوزيع جوائز أفضل الشركات العُمانية أداء، تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية. واستلم الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، الجائزة من معالي الشيخ راعي الحفل وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين وعدد من ممثلي المؤسسات والشركات.

ويأتي تتويج بنك مسقط بالجائزة المرموقة بناء على المسح المشترك الذي قامت به مجلة عالم الاقتصاد والأعمال الخليجية بادر لأسواق المال، ووصل رأسمال البنك السوقي إلى مايقارب 1.2 مليار ريال عماني حسب سعر سهم البنك المسجل بنهاية 31 ديسمبر 2018 مع تحقيق البنك لنتائج مالية وأداء قوي خلال العام الماضي مما جعله يتصدر قائمة الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية .

وقال الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، إن تتويج البنك بمختلف الجوائز المحلية والعالمية يمثل تقديرا من مختلف المؤسسات ومن المجتمع المالي على ريادة بنك مسقط للقطاع المصرفي العماني وعلى الأداء المتميز الذي يقوم به في كافة العمليات التشغيلية وريادته في تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف الزبائن من أفراد ومؤسسات، مضيفاً أنَّ التتويج يشكل دافعًا قوياً لنا في بنك مسقط لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والنمو في كافة العمليات المصرفية التي سيقوم بها البنك خلال المرحلة المقبلة، مقدماً الشكر والتقدير للجميع على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك، ومشيرا إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا جهود الموظفين وتفانيهم وإخلاصهم في العمل حيث يفتخر بنك مسقط بالكوادر البشرية التي تثبت جدارتها داعيا جميع الموظفين للاستمرار في العطاء وبذل الجهد لتعزيز مكانة البنك في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 أكتوبر 2018

تتويج بنك مسقط بجائزة العلامة التجارية الأكثر ثقة بالقطاع المصرفي

المزيد

13 ديسمبر 2017

تتويج بنك مسقط بجائزة العلامة التجارية الأكثر ثقة في القطاع المصرفي لعام 2017

المزيد

12 مايو 2016

تتويج بنك مسقط بجائزة أفضل الشركات العمانية المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية

المزيد

03 نوفمبر 2015

تتويج بنك مسقط بجائزة أفضل الشركات العمانية المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"القوى العاملة" تبحث حظر بعض المهن

الاقتصاد - محلي

اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني من الدبلوم العام

المحليات - تعليم

سعر نفط عمان ينخفض بمقدار 5 دولارات

الاقتصاد - محلي

النفط يهوي 6%.. والسعودية تستعيد إنتاجها خلال أسبوعين

دولي - اقتصاد

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

السعودية تعلن عودة إمدادات النفط بالكامل.. والأسعار تهوي 7%

دولي - اقتصاد

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

بيان من السلطنة حول تصريحات نتنياهو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة