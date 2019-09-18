تتويج بنك مسقط بجائزة الشركة الأكثر قيمة بين المؤسسات المسجلة في سوق مسقط

مسقط – الرؤية

توج بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة، بجائزة الشركة الأكثر قيمة بين المؤسسات والشركات المسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية لعام 2019، وذلك في الحفل السنوي الذي نظمته مجلة عالم الاقتصاد والأعمال لتوزيع جوائز أفضل الشركات العُمانية أداء، تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية. واستلم الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، الجائزة من معالي الشيخ راعي الحفل وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين وعدد من ممثلي المؤسسات والشركات.

ويأتي تتويج بنك مسقط بالجائزة المرموقة بناء على المسح المشترك الذي قامت به مجلة عالم الاقتصاد والأعمال الخليجية بادر لأسواق المال، ووصل رأسمال البنك السوقي إلى مايقارب 1.2 مليار ريال عماني حسب سعر سهم البنك المسجل بنهاية 31 ديسمبر 2018 مع تحقيق البنك لنتائج مالية وأداء قوي خلال العام الماضي مما جعله يتصدر قائمة الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية .

وقال الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، إن تتويج البنك بمختلف الجوائز المحلية والعالمية يمثل تقديرا من مختلف المؤسسات ومن المجتمع المالي على ريادة بنك مسقط للقطاع المصرفي العماني وعلى الأداء المتميز الذي يقوم به في كافة العمليات التشغيلية وريادته في تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف الزبائن من أفراد ومؤسسات، مضيفاً أنَّ التتويج يشكل دافعًا قوياً لنا في بنك مسقط لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والنمو في كافة العمليات المصرفية التي سيقوم بها البنك خلال المرحلة المقبلة، مقدماً الشكر والتقدير للجميع على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك، ومشيرا إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا جهود الموظفين وتفانيهم وإخلاصهم في العمل حيث يفتخر بنك مسقط بالكوادر البشرية التي تثبت جدارتها داعيا جميع الموظفين للاستمرار في العطاء وبذل الجهد لتعزيز مكانة البنك في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات.