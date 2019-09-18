"المدينة تكافل" تشارك في مؤتمر شورى للتدقيق الشرعي .. 6 أكتوبر

مسقط – الرؤية

تشارك المدينة تكافل بالتعاون مع الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في التمويل الإسلامي في فعاليات مؤتمر شورى الثامن للتدقيق الشرعي المزمع عقده يوم 6 أكتوبر بفندق جراند ميلينيوم لمدّة يومين. وسيتضمن المؤتمر عقد جلسات متعدّدة تبرز أهمّية التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان وترفع مستوى التوعية بجوانب متعمقة في مجال التدقيق الشرعي.

وقال أسامة البرواني، الرئيس التنفيذي للمدينة تكافل: نفخر بأن نكون جزءاً من مؤتمر شورى الثامن للتدقيق الشرعي والمساهمة في زيادة الوعي في مجال التمويل الإسلامي، وسيعمل المؤتمر على إشراك الشباب وتمكين مجتمعنا بالمعرفة. نتطلّع لانطلاق هذا المؤتمر ونأمل أن يحظى بالنجاح.

وتأسّست الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في عام 2008م، من قبل البنك المركزي الماليزي كمؤسّسة معنية بالتمويل الإسلامي والبحوث الشرعية، وتحظى الأكاديمية باعتراف عالمي كأكاديمية بحثية مرموقة ورائدة في صناعة التمويل الإسلامي وحاصلة على العديد من الأوسمة.

ويقدّم المؤتمر الذي تنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية مزيجاً من الجلسات النظرية وحلقات العمل الهادفة إلى تزويد المرشّحين بالمتطلبات الفنّية والمهارات المهنية فيما يتعلق بالامتثال الشرعي في قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي العالمي. وبصفتها إحدى شركات التأمين الرائدة الملتزمة بالشريعة الإسلامية في السلطنة، تُعتبر المدينة تكافل راعياً أساسياً لهذه الفعالية. وسيحصل المشاركون في المؤتمر على شهادات في هذا الصدد، كما يحصل كل مرشّح مشارك على نسخة ورقية من كتاب "موسوعة شورى لبحوث التدقيق الشرعي". وسيقدّم المحاضرات مجموعة من المتحدّثين البارزين لتسليط الضوء على طائفة من المواضيع مثل واقع التدقيق الشرعي في السلطنة، محدّدات التأمين التكافلي والتدقيق الشرعي بشأنه، تأكيد الجودة في التدقيق الشرعي وغيرها من المواضيع.