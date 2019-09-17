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السياحة على رأس موضوعات العدد الجديد من "شرفات المجلس"

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 06:18 م بتوقيت مسقط

السياحة على رأس موضوعات العدد الجديد من "شرفات المجلس"

الرؤية - مريم البادية

أَصْدَر مجلسُ الدولة العددَ السادس من مجلة "شرفات المجلس"، وهي مجلة فصلية تُعنى بالشأن البرلماني في السلطنة، وتسعَى لتعزيز التجربة العمانية في الأوساط البرلمانية المعاصرة، وتقديم الدراسات والبحوث البرلمانية بمنهجية علمية تساعد على تطوير التجربة الشورية العمانية ونشر الثقافة البرلمانية بشكل عام.

وذكر الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة رئيس تحرير المجلة -في افتتاحية المجلة- أن السلطنة من الدول التي استشعرتْ ضرورة الارتقاء بقطاع السياحة؛ استنادا لما تكتنزه من مقومات سياحية فريدة تتنوع مفرداتها ما بين السواحل الممتدة والصحاري الشاسعة والجبال الشاهقة والمعالم التراثية والثقافية، وثراء الموروث الشعبي في الفنون والصناعات اليدوية التقليدية، ويتنامى الاهتمام بهذا القطاع من منطلق الوعي بأهميتها الاقتصادية، في ظل توجه السلطنة لتنويع مصادر الدخل، ليتم اعتمادها ضمن القطاعات الواعدة للتنويع الاقتصاد في خطة التنمية الخمسية التاسعة.

وتضمَّن العددُ في شرفته الرئيسية مواضيع متنوعة في مجال السياحة لعدد من المختصين، وكان من بينها: إبراز دور المجلس في إثراء هذا القطاع بالتشريعات والدراسات، وكذلك السياحة العمانية والتنمية المستدامة. وجاءتْ شرفة الدراسات للحديث عن الدبلوماسية البرلمانية، والتي شارك فيها عدد من الكتاب؛ من بينهم: الدكتور علي الصاوي، وخالد فياض...وغيرهم. وكذلك شرفة الحوار البرلماني مع الشيخ أفلح الرواحي، ثم ركزت المجلة على شرفات متنوعة مثل البرلمان الفرنسي، وناقشت الشرفة الاخيرة "جلستان مشتركتان.. فهم أكثر لممارسة التشريع".

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