"سوق مسقط" تعتمد 31 شركة متوافقة مع الشريعة

مسقط – الرؤية

اعتمدت سوق مسقط للأوراق المالية قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة عن البيانات المالية للربع الثاني من عام 2019. وأوضح التعميم الصادر عن دائرة العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية أن قائمة الشركات تضم 31 شركة مساهمة عامة توافقت أعمالها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية حسب القواعد الشرعية المقرة من هيئة المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية (AAOIFI).

وضمت القائمة شركات الأنوار لبلاط السيراميك والجزيرة للخدمات والمدينة تكافل والمها للسيراميك وبنك العز الإسلامي وبنك نزوى وكلية مجان وصناعة الكابلات العمانية وأسمنت عمان والمطاحن العمانية والشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو) وشل العمانية للتسويق والصفاء للأغذية وصلالة لخدمات الموانئ وتكافل عمان للتأمين.

كما شملت القائمة شركات صناعة قرطاسية الكمبيوتر وصناعة مواد البناء وظفار للمرطبات والمواد الغذائية وظفار للصناعات السمكية والغذائية والخليجية لإنتاج الفطر والكامل للطاقة ومسقط للغازات ومصانع مسقط للخيوط والوطنية لصناعة البسكويت والكروم العمانية الخليجية الدولية للكيماويات والعمانية الدولية للتسويق والعمانية التعليمية والعمانية للتغليف والوطنية العقارية وضيافة الصحراء.

وتراجع قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة كل ثلاثة أشهر بإضافة الشركات الملتزمة بالمعايير وحذف الشركات التي تفقد أهليتها، أما بالنسبة لعينة المؤشر الشرعي والتي تضم أفضل 15 شركة متوافقة مع المعايير الشرعية لأربعة أرباع متتالية لسنة مالية كاملة، لن تتأثر بهذا الإفصاح.