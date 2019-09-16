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انطلاق الدورة الثانية من "جائزة الاتحاد العربي للثقافة"

الإثنين 16 سبتمبر 2019 04:31 م بتوقيت مسقط

انطلاق الدورة الثانية من "جائزة الاتحاد العربي للثقافة"

 

الاتحاد العربي للثقافة يعلن عن إطلاق جائزة دولية تحت عنوان "جائزة الاتحاد العربي للثقافة"، في إطار التوجه الرسمي لإطلاق المبادرات الرامية لتعزيز الثقافة ودعم الإبداع والتميز.

تهدف الجائزة إلى دعم وإبراز كل كاتب ومثقف وأديب وفنان متميّز، وتقدير المثقفين الذين قدموا إسهامات جليلة في قضايا المجتمعات العربية، وتكريم الشخصيات الفاعلة، وتشجيع الشباب العربي على العمل الثقافي الإبداعي، وحث المنابر الثقافية على تقديم كل جديد ومميز بما يساهم في الارتقاء بالعقل العربي.

ويُنظم الاتحاد الجائزة كل عام، وسيُكرَّم الفائزون من المثقفين العرب المتميزين في مختلف المجالات داخل وخارج الوطن العربي في الدورة الأولى للجائزة خلال كانون الأول (ديسمبر) 2019.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة عائشة الخضر، رئيس الاتحاد العربي للثقافة، على أهمية هذه الجائزة في التأكيد على الالتزام برعاية ودعم أعضاء الاتحاد وأفكارهم الريادية والإبداعية، واحتضان المثقّفين العرب في مواقعهم ومواقفهم.

يذكر أن "جائزة الاتحاد العربي للثقافة" تأسست عام 2018 بمبادرة من رئاسة الاتحاد وبدعم وتعاون عدد من المؤسسات الدولية والعربية إسهامًا واعترافًا بما قدمه المثقف العربي.

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