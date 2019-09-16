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لقاء مرتقب جديد بين ترامب وزعيم كوريا

الإثنين 16 سبتمبر 2019 02:10 م بتوقيت مسقط

لقاء مرتقب جديد بين ترامب وزعيم كوريا

عواصم - الوكالات

وجه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، دعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقاء ثنائي في عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج.

وذكرت صحيفة "تشونان إيلبو" الكورية الجنوبية، أن الدعوة تم إرسالها من قبل الزعيم الكوري الشمالي في النصف الثاني من شهر أغسطس.

 وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في وقت سابق، بأنه لا يستبعد عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي قبل نهاية العام.

والتقى الرئيسان 3 مرات في سنغافورة وهانوي، وفي المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تأمل في العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

 

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