الإثنين, 16 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

لم يعد لها مذاق

الإثنين 16 سبتمبر 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

لم يعد لها مذاق

 

كريم فريد | مصر

 

صباح الفل

أحب طاولة البيت الكبيرة

التي يحيطها أربعة مقاعد

ونحتلها نحن الستة

لطالما بدت لي أكثر قربا

في كل المرات التي مددت فيها يدي القصيرة نحو طبق

وصلت.

 

أحب طاولة المقهي الصغيرة

التي تحتل الباب 

ويحيطها مقعدان لا أكثر

وتحمل علي الأغلب عشرة أو يزيد

لطالما بدت لي أكثر اتساعا

وأنا والملاعين أصدقائي نداعب أحلامنا

وأوراق الدومينو وأكواب الشاي وعلبة السجائر الوحيدة

في كل مرة كنّا نغادر ونترك جابر يلم الأكواب الفارغة والضحكات. 

 

أحب طاولة الحانة الدائرية

المنزوية في الركن خافت الضوء

والتي يحيطها مقعدين يستحيلا عند آخر السهرة واحداً

لطالما بدت لي مثل سرير يجمع كل القبلات التي لم أقبلها لك

ويختزلها في ابتسامة عند الوداع.

 

أكره الطاولات جميعا

في البيت والمقاهي والحانات

تلك التي تضيق علي مقعدي الوحيد

الطعام وفنجان القهوة وزجاجة البيرة والهاتف وقطع الجبن

وكوب العصير وزجاجة المياه الغازية

كل تلك الأشياء التي كنت أحبها

ولم يعد لها مذاق.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 يوليو 2015

"عوافي".. مذاق آخر

المزيد

20 يناير 2018

للحلوى العمانية مذاق مختلف في مهرجان مسقط

المزيد

21 يناير 2019

مذاق متميز للعسل اليمني بالمعرض الاستهلاكي بالنسيم

المزيد

03 أغسطس 2016

مصنع الأصالة يمنحك مذاق الحلوى العمانية الطازج في قلب المهرجان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

ارتفاع حاد في أسعار النفط.. والبرميل يقفز قرب 72 دولارا

دولي - اقتصاد

"هجمات أرامكو".. خلل بميزان القوى لصالح "صقور الحرب"

دولي - أخبار

"النفط إلى 100 دولار" في حال تأخر استئناف الإمدادات السعودية.. وإعادة الإنتاج لمستواه تستغرق أسابيع

دولي - اقتصاد

"المؤتمر الدولي العربي" يبحث في مسقط الخطة المستقبلية لتجويد حماية الأطفال من مخاطر سوء المعاملة

المحليات - أخبار

155.2 مليون ريال تداولات عقارية في أغسطس.. وشمال الباطنة في الصدارة

الاقتصاد - محلي

اتفاقية بين "مدائن" و"نافذ" لبناء نظام تحكم لإدارة دخول المدن الصناعية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة