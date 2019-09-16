في حضرة المتنبي

د. ريم سليمان الخش | باريس
الشاعر:
متوترا رشفَ القصيد سجائرا
صادفته بين المقابر ساهرا
من أنت؟ وانصعق الهمام لمطلبي!!!
المتنبي:
أنسيت من بلغ النبوّة شاعر!؟!!!
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لوحي الذي عجز النحاة بمثله
وبوحيه يُهدى الضرير بصائرا !!!
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ولشدويَ الحسون رفرف نشوة
وتراقص السمع الثقيل مسامرا
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الشاعر:
(دخلت شرارة عينه بحشاشتي
فظننتُ أنّي قد حُرقتُ سجائرا )
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عذرا أبا الشعراء عصريَ متعبٌ
وسليقتي وهنت بداء زهايمرا
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لك في السماء قصائدٌ قمريّةٌ
عبئنَ أدراج النجوم سكاكرا !!
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لك في القلوب مكانة علويّة
للآن مازلت الشهابَ القاهرا
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إنْ شئتَ فاعذر من شدا بجهالة
أو شئت فانتف ريشه متفاخرا
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المتنبي:
من أنت؟..
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-الشاعر:
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إنّي شاعر العصر الذي
ملأ المكان بلاغة وشواعرا
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المتنبي:
حُمُرٌ وتترك في القصيد حوافرا
حتى ولو رُصف الفضاء منابرا
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لو لم يكن بدر الزمان مشعشعا
وعلى البحور خياله متكوّرا
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لدُفنتَ في عتم القصيدة كافرا
ولعنتَ من ضرب العروض حوافرا ...