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محافظ مسقط يصدر قرارين بنقل وتعيين ولاة ونوابهم

الإثنين 16 سبتمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

أَصْدَر مَعَالي السيِّد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط، قراريْن تضمَّنا تنقلات وتعيينات مع سريان القرارين اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.

وشَمَل القرارُ الأول نقلَ يحيى بن ناصر الحراصي والي قريات، ليكون واليا على ولاية بوشر، ونقل الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي العامرات، ليكون واليا على ولاية قريات، وتعيين محمد بن حميد الغابشي نائب والي مسقط، واليا على ولاية العامرات.

أمَّا القرار الثاني، فتضمَّن نقل أشرف بن أحمد البوسعيدي نائب والي قريات، ليكون نائبا لوالي مسقط، وتعيين ماجد بن سيف البوسعيدي مدير دائرة خدمة المراجعين، نائبا لوالي بوشر، وتعيين عبدالحميد بن عبدالرحمن الخروصي مساعد والي مسقط، نائبا لوالي قريات.

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