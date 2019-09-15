ظريف: أمريكا وحلفاؤها "عالقون في اليمن"

دبي – رويترز

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس إن أمريكا وحلفاءها "عالقون في اليمن" وإلقاء اللوم على إيران "لن ينهي الكارثة".

وأضاف ظريف على تويتر "بعد فشل وزير الخارجية (مايك) بومبيو في ممارسة "أكبر ضغط ممكن" يلجأ الآن إلى "أكبر خداع ممكن".. أمريكا وعملاؤها عالقون في اليمن بسبب وهم أن التفوق في التسلح سيقود إلى نصر عسكري. وإلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة".

وكان بومبيو قد ألقى اللوم على إيران يوم السبت في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المسؤولية عنه قائلا إن "إيران شنت الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات النفط العالمية".