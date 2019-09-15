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"جلفار" تحسم الجدل حول اختلاس 4 ملايين ريال

الأحد 15 سبتمبر 2019 05:48 م بتوقيت مسقط

"جلفار" تحسم الجدل حول اختلاس 4 ملايين ريال

 

الرؤية- نجلاء عبدالعال

بعد تداول شائعات عن تعرض شركة جلفار للهندسة والمقاولات لعملية اختلاس لمبلغ وصل إلى 4 ملايين ريال، نشرت الشركة اليوم الأحد بيانا نفت فيه صحة تعرضها لاختلاسات، وعللت تأخر صرف رواتب العاملين لديها إلى تأخر "كبار عملائها" في سداد مستحقات الشركة.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباءً منذ الخميس الماضي حول تعرض شركة جلفار لعملية اختلاس من قبل أحد الموظفين الأجانب لديها، وأن مبلغ الاختلاس وصل إلى 4 ملايين ريال وأن ذلك تسبب في تأخر صرف رواتب العاملين لدى الشركة، وأصدرت إدارة سوق مسقط للأوراق المالية صباح الأحد قرارا بوقف التداول على سهم جلفار، لحين توضيح الموقف.

ورغم تأكيد الشركة عدم صحة الخبر المتداول عن وقوع اختلاس، إلا أنها أشارت في البيان إلى ورود أنباء عن تورط أحد موظفيها السابقين في عملية احتيال مع طرف ثالث، موضحة أن هذا الاحتيال "قيد التحقيق لدى الادعاء العام". وقال البيان إن الدوائر القانونية لدى الشركة ترجح عدم وجود تبعات على الشركة جراء قضية الاحتيال.

وفيما يخص تأخر المستحقات وبالتالي تأخر الرواتب، أكدت الشركة أنها تتعاون مع عملائها والبنوك للتغلب على العجز المالي في السيولة حاليا، مؤكدة التزامها بدفع جميع الرواتب "خلال الأسبوع المقبل"، لكن عبارة "الأسبوع المقبل" في البيان لم تأتي بالوضوح الكامل حيث أن صيغة البيان تشير إلى انه كُتب يوم الجمعة 13 سبتمبر؛ حيث تضمن جملة: "بعد ظهر الأمس الموافق 12 سبتمبر"، بينما تم نشر البيان على موقع سوق مسقط للأوراق المالية صباح الأحد 15 سبتمبر.

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