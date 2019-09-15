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إيران ترد على اتهامات واشنطن بشن هجوم أرامكو

الأحد 15 سبتمبر 2019 04:02 م بتوقيت مسقط

إيران ترد على اتهامات واشنطن بشن هجوم أرامكو

طهران - الوكالات

اعتبرت الخارجية الإيرانية، أن اتهامات واشنطن لإيران بالوقوف وراء الهجمات على منشآت شركة أرامكو السعودية "واهية ولا أساس لها"، وأنها تشبه مخططا استخباراتيا لتشويه سمعة إيران كأرضية لإجراءات أخرى ضدها.

كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن إلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة وأن قبول مقترحاتها فقط يمكن أن ينهي الحرب الدائرة في اليمن.

وأكد المسؤول الإيراني أن واشنطن التجأت إلى "سياسة أقصى الخداع" بعد فشل سياسة "أقصى العقوبات"، بحسب تعبيره.

وكانت جماعة الحوثي الموالية لإيران قد أعلنت أمس أنها شنت "هجوما كبيرا" بعشر طائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو شرقي السعودية، مما أدى إلى خفض أكثر من نصف إنتاج المملكة من الخام.

واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران بمهاجمة معملي أرامكو مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن، وقال إن طهران تقوم بجهود دبلوماسية "كاذبة".

من ناحية أخرى، قال أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني -اليوم- ردا على تصعيد واشنطن لهجتها، إن القواعد وحاملات الطائرات الأميركية تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية.

وأضاف أن "على الجميع أن يعلم أن كل القواعد الأميركية وحاملات طائراتهم على بعد يصل إلى ألفي كيلومتر من إيران، تقع في مرمى صواريخنا".

ونسبت وكالة تسنيم شبه الرسمية إلى حاجي زاده قوله "لطالما كانت إيران مستعدة لحرب شاملة"، لكنه لم يتطرق إلى أي هجمات على أرامكو.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد نقلت أمس عن مسؤولين خليجيين قولهم إن الخبراء يدرسون احتمال استخدام المهاجمين على منشآت أرامكو صواريخ كروز أطلقت من العراق أو إيران، دون استبعاد فرضية الطائرات المسيرة.

وقد نفت بغداد أن تكون أي عملية من هذا النوع نفذت انطلاقا من أراضيها.

المصدر : الجزيرة نت

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