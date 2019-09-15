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بدء التصويت في انتخابات الرئاسة التونسية

الأحد 15 سبتمبر 2019 02:19 م بتوقيت مسقط

بدء التصويت في انتخابات الرئاسة التونسية

 

تونس - الوكالات

فتحت مراكز الاقتراع في تونس، اليوم الأحد في الثامنة صباحا، أبوابها لاستقبال أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم للمرة الثانية في تاريخ تونس بعد ثورة 2011.

ويتوجه الناخبون إلى 30 ألف مكتب اقتراع موزعة على 4546 مركزا بكافة محافظات البلاد، في حين تم تخصيص توقيت استثنائي خاص بالمعتمديات الحدودية لبعض المكاتب ليكون الاقتراع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة وذلك لدواعي أمنية ويشمل هذا التوقيت عددا من المعتمديات الحدودية بمحافظات كل من الكاف وسيدي بوزيد وقفصة والقصرين.

ويتنافس في هذا الاستحقاق الانتخابي 24 مرشحا بعد انسحاب مرشحان وهما رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، ورئيس حركة "أمل تونس" الملاحق قضائيا بتهم فساد مالي، سليم الرياحي الموجود في باريس واللذان قررا دعم المرشح عبد الكريم الزبيدي.

ويواصل التونسيون في الخارج الإدلاء بأصواتهم، وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة وصلت إلى أكثر من 9% إلى حدود مساء أمس السبت.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم توزيع 14 ألف صندوق اقتراع على 4564 مركز اقتراع وتسخير 1500 عون مراقبة ميدانية.

كما خصصت 4500 مراقب لرصد تجاوزات الصمت الانتخابي مع تأكديها على التعامل بحزم ضد كل المخالفين لقواعد المنافسة.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية عن تسخير 70 ألف عون أمن سيتولون تأمين الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن المنتظر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بداية من الاثنين 16 من سبتمبر الجاري قبل الدخول في مرحلة الطعون والتقاضي التي تتواصل إلى يوم 21 اكتوبر وهو تاريخ التصريح بالنتائج النهائية بالنسبة للدورة الأولى.

 

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