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أول تعليق من الإمارات على الهجوم على "أرامكو"

الأحد 15 سبتمبر 2019 12:55 م بتوقيت مسقط

أول تعليق من الإمارات على الهجوم على "أرامكو"

أبوظبي - الوكالات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن الهجوم الذي تبناه الحوثيون على المعملين التابعين لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة بقيق يطال الإمارات ودول المنطقة أيضا.

وكتب قرقاش تغريدة في حسابه على "تويتر" قال فيها إن "الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعا، ويشير إلى التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه المنطقة، وضرورة تظافر الجهود تجاهه".

وأضاف أن "الإمارات أدركت طبيعة التحديات المحدقة والمشتركة مبكرا واختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض. نعم مسارنا ومصيرنا واحد".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية نددت في بيان لها، "بهذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد البيان على أن "أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات".

يذكر أن الهجوم على منشأتي "أرامكو" تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة، وفقا لما أفاد به وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان.

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