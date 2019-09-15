الأحد, 15 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أيتها الأرض

الأحد 15 سبتمبر 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

أيتها الأرض

 

فتحي مهذب | تونس

 

 

أيتها الأرض

يوما ما سأكون وجبتك المميزة..

ستلتهمين قلبي مثل شطيرة بيتزا

لكن حذار ثمة مواد سامة

دسها أصدقاء أثيرون في أذينه الأيمن..

ثمة غراب ميت داخل أذينه الأيسر

ثمة حمامة بيضاء عالقة في الشريان التاجي..

أعلم جيدا أن أسنانك غزيرة وحادة مثل أسنان القرش الأبيض..

لكن أرجوك ستجدين حبلا طويلا

في رأسي ..

كان يساعدني ليلا في الصعود

الى سماء سنواتي الأولي

حيث لا شيء غير الجمال المطلق

حيث لم تزل ذئاب الشك صغيرة

وهشة ..

لم تقطف حملان يقيني بشراسة..

أحيانا أصنع منه أرجوحة

لألهو مثل صوفي حذو أريكة الله..

أرجوك أنزعيه بلطف

لئلا تهاجمني موسيقى حزينة جدا

لئلا تندلع ذكريات حارقة في غابة رأسي..

خذي عطر عيني العميقتين

ورشيه على المارة النائمين

ليستيقظ في أرواحهم نيزك الأسئلة..

هبي أصابعي الجافة لبستاني..

ليزرعها في الحديقة مثل عيدان غريبة تجلب الحظ والمطر

لشجرات الفستق ..

أطردي الحشرة الملعونة

التي تطن في حنجرتي..

التي سببت موتا مبكرا لمنظرين

كبار زاروا قلعة روحي البعيدة..

هبي قدمي المتعبتين لأول ظربان

يتهجى شاهدة قبري

ويحاول الحصول على حصته من الغنيمة..

أيتها الأرض طبي خاطرا

سأسكن جسدا آخر

جميلا ومتماسكا وخاليا من أفاعي الأصدقاء..

في مكان ما من هذا العالم المليئ

باللاشيء .

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 يوليو 2019

انطلقي أيتها الروح

المزيد

23 أبريل 2015

أنتِ أيتها المرأة(2-2)

المزيد

16 أبريل 2015

أنتِ أيتها المرأةُ (1-2)

المزيد

27 مارس 2018

أرجوك أيتها الكتب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

حوادث مراكز الترفيه تدق ناقوس الخطر تجاه إجراءات الأمن والسلامة

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعطل إمدادات النفط السعودية بعد الهجوم على "أرامكو"

دولي - أخبار

50 عارضا و50 متحدثا دوليا في انطلاق مؤتمر عمان للتجارة الإلكترونية.. غدا

الاقتصاد - محلي

بيان من السلطنة حول تصريحات نتنياهو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"باونس عمان" تكشف نتائج التحقيقات الأولية عن حادث الطفل

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تفاصيل استهداف معملين لأرامكو السعودية بالطائرات المسيرة

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة