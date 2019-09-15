الأحد, 15 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

الحوار الصعب

الأحد 15 سبتمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

الحوار الصعب

 

عفاف عطا الله (حنين العربي) | فلسطين

 

أفكّر في الحوار الصعبِ بين الذاتِ واللّذاتْ

ويشغلني تجلّي الروحُ في ترنيمة الدعوات

//

وأرقى حين ترفعني تراتيلي وأورادي

ويُبكيني خواء النفسِ عند تزاحم النكبات

//

أفكّر في عبوس الليل .. في الأمواتِ .. في دمِنا

أفكرُ كيف باتَ الظلمُ من أجسادنا يقتات

//

وفي أوطاننا الثّكلى  وفي آلام غربتنا

وكيف سنعبرُ الأحزانَ في غدنا إلى الضّحكات

//

وكيف وكيفَ ياربي من البلوى  ستعصمُنا

وقد سِرنا إلى المجهولِ دون هدًى ودون ثِقات

//

وتقلقني طوائفُنا ويشقيني  تنازعنَا

وأخوفُ ما أخافُ .. أنا .. أحاصرني على الجبهات

//

مقيدةٌ بهمّ الأمّ .. خوفِ البنت .. أحلامي

أطمئنها بقرآني .. وأذكاري  .. وبالصلوات

//

فياربّ الذين قضوا إلى الأخرى على أملٍ

لنا أملٌ كما أملوا ... فهبنا للحياة حياة

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 أبريل 2019

هل نعيش في الزمان الصعب؟

المزيد

04 مارس 2017

دار الوراق.. الريادة في المسار الصعب

المزيد

12 سبتمبر 2015

الزمن الصعب للمسؤولية الوطنية

المزيد

02 مارس 2019

الدوحة: من الصعب تخيل كأس العالم بين قطر والإمارات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

حوادث مراكز الترفيه تدق ناقوس الخطر تجاه إجراءات الأمن والسلامة

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعطل إمدادات النفط السعودية بعد الهجوم على "أرامكو"

دولي - أخبار

50 عارضا و50 متحدثا دوليا في انطلاق مؤتمر عمان للتجارة الإلكترونية.. غدا

الاقتصاد - محلي

بيان من السلطنة حول تصريحات نتنياهو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"باونس عمان" تكشف نتائج التحقيقات الأولية عن حادث الطفل

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تفاصيل استهداف معملين لأرامكو السعودية بالطائرات المسيرة

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة