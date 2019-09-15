الحوار الصعب

عفاف عطا الله (حنين العربي) | فلسطين
أفكّر في الحوار الصعبِ بين الذاتِ واللّذاتْ
ويشغلني تجلّي الروحُ في ترنيمة الدعوات
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وأرقى حين ترفعني تراتيلي وأورادي
ويُبكيني خواء النفسِ عند تزاحم النكبات
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أفكّر في عبوس الليل .. في الأمواتِ .. في دمِنا
أفكرُ كيف باتَ الظلمُ من أجسادنا يقتات
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وفي أوطاننا الثّكلى وفي آلام غربتنا
وكيف سنعبرُ الأحزانَ في غدنا إلى الضّحكات
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وكيف وكيفَ ياربي من البلوى ستعصمُنا
وقد سِرنا إلى المجهولِ دون هدًى ودون ثِقات
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وتقلقني طوائفُنا ويشقيني تنازعنَا
وأخوفُ ما أخافُ .. أنا .. أحاصرني على الجبهات
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مقيدةٌ بهمّ الأمّ .. خوفِ البنت .. أحلامي
أطمئنها بقرآني .. وأذكاري .. وبالصلوات
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فياربّ الذين قضوا إلى الأخرى على أملٍ
لنا أملٌ كما أملوا ... فهبنا للحياة حياة