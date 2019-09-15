الحوار الصعب

عفاف عطا الله (حنين العربي) | فلسطين

أفكّر في الحوار الصعبِ بين الذاتِ واللّذاتْ

ويشغلني تجلّي الروحُ في ترنيمة الدعوات

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وأرقى حين ترفعني تراتيلي وأورادي

ويُبكيني خواء النفسِ عند تزاحم النكبات

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أفكّر في عبوس الليل .. في الأمواتِ .. في دمِنا

أفكرُ كيف باتَ الظلمُ من أجسادنا يقتات

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وفي أوطاننا الثّكلى وفي آلام غربتنا

وكيف سنعبرُ الأحزانَ في غدنا إلى الضّحكات

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وكيف وكيفَ ياربي من البلوى ستعصمُنا

وقد سِرنا إلى المجهولِ دون هدًى ودون ثِقات

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وتقلقني طوائفُنا ويشقيني تنازعنَا

وأخوفُ ما أخافُ .. أنا .. أحاصرني على الجبهات

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مقيدةٌ بهمّ الأمّ .. خوفِ البنت .. أحلامي

أطمئنها بقرآني .. وأذكاري .. وبالصلوات

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فياربّ الذين قضوا إلى الأخرى على أملٍ

لنا أملٌ كما أملوا ... فهبنا للحياة حياة