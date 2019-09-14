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"تنفيذي الاختصاصات الطبية" يناقش الاعتماد المؤسسي للمجلس

السبت 14 سبتمبر 2019 07:58 م بتوقيت مسقط

"تنفيذي الاختصاصات الطبية" يناقش الاعتماد المؤسسي للمجلس

مسقط - الرؤية

عَقَد المجلسُ التنفيذيُّ للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية، اجتماعَه الثالث للعام 2019، برئاسة سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء اللجان التعليمية للبرامج التدريبية؛ وذلك في المبنى الرئيسي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية.

وبدأ الاجتماعُ باعتماد محضر الاجتماع التنفيذي الثاني للعام 2019، ومتابعة القرارات وخطط العمل الموضوعة مُسبقا. وتضمَّن الاجتماعُ الترحيبَ بالدفعة الجديدة من الأطباء الملتحقين بالمجلس في البرنامج التأسيسي العام والبرامج التدريبية التخصصية، وحث على بذل الجهود في سبيل تدريبهم وتأهيلهم بحسب المعايير المعتمدة لدى المجلس، ومواصلة العمل بالخطط الموضوعة لتحقيق أهداف التدريب والتعليم الطبي، للرُّقي بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وتطرَّق الاجتماعُ إلى أبرز الأحداث المتعلقة بالمجلس، والنظر إلى ما حققه من مشاريع ومنجزات، والنظر فيما يُمكن وضعه لتطوير دور المجلس في مجال تدريب الأطباء وتأهيلهم؛ حيث صدر القرار الوزاري رقم (13/2019) بإصدار لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، والعمل بها من تاريخ 1 سبتمبر 2019.

وناقشَ الاجتماعُ مُراجعة مُخاطبات مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي (ACGME-I) فيما يخص الاعتماد المؤسسي للمجلس والبرامج التدريبية التخصيصة، وطب التخدير وطب الأسرة والأنسجة وجراجة العظام، وبرنامج الصحة النفسية والطب السلوكي.

واستعرضَ الاجتماعُ تقارير مُنتصف الفترة لبرنامج طب الطوارئ، وتمَّت مُناقشة دليل المناهج التعليمية للبرامج التدريبية. وتأتي مناقشة هذه المواضيع في اجتماع المجلس التنفيذي من أجل رفعها إلى اجتماع مجلس الأمناء، الذي يترأسه معالي رئيس مجلس الأمناء وزير الصحة، وبحضُور أعضاء من المؤسسات الأكاديمية والصحية المختلفة في السلطنة؛ لاعتماده وفقا للخطط الموضوعة والأنظمة المتبعة في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

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