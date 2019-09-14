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"الصناعات الحرفية" تشارك في المهرجان الدولي الأول للمهن اليدوية بأوزباكستان

السبت 14 سبتمبر 2019 07:27 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية في فعاليات المهرجان الدولي الأول للمهن اليدوية بأوزباكستان والذي يقام في مدينة كوكاند الأوزبكية خلال الفترة مـن 14 إلى 16 من شهر سبتمبر الحالي بمشاركة 85 دولة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز الحوار الحضاري والثقافي بين مختلف الأمم والشعوب والتعريف بالموروثات الحرفية العمانية والصناعات الحرفية المختلفة، إضافة إلى إبراز الجهود الرامية لتطوير الصناعات الحرفية في السلطنة والعمل على تسويق وترويج الحرف العمانية على المستوى الإقليمي والدولي.

وتتطلع الهيئة من خلال مشاركتها إلى التعريف بالكفاءات الحرفية العُمانية من خلال إطلاع زوَار جناح السلطنة على نماذج متعددة من المنتجات الحرفية المطورة، وتعُد مشاركة السلطنة الأولى خليجاً ضمن فعاليات المهرجان الدولي الأول للمهن اليدوية بأوزباكستان ويتضمن الجناح الحرفي الخاص بالسلطنة منتجات متنوعة من الخشبيات والسعفيات والفخاريات والخزفيات إضافة إلى منتجات النحت على العظام.

ويجسد جناح السلطنة المهرجان الدولي الأول للمهن اليدوية بأوزباكستان الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات الحرفية في تطوير الحرف وكيفية المحافظة عليها من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التدريبية والتسويقية التي تضمن ديمومتها إضافة إلى إبراز دور الهيئة في تطوير الحرف وتقديم الدعم والرعاية للحرفيين، وتعزز المشاركة من التنوع التسويقي للإنتاج الحرفي الوطني لزوار المهرجان.

يشار إلى أنَّ الهيئة تحرص من خلال المشاركة على تقديم معلومات متكاملة للزوار عن كافة الصناعات الحرفية إلى جانب التعريف بالمشاريع وبرامج الدعم والرعاية الحرفية التي تنفذها السلطنة بهدف حماية وتطوير الصناعات الحرفية وتعزيز القدرات والمهارات للقطاع الحرفي في السلطنة، كما تسعى الهيئة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الصناعات الحرفية من مختلف الدول المشاركة والتعرف على آلياتها وأدواتها ومعداتها التي قد تثري القطاع الحرفي في السلطنة.

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