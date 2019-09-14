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عزان البوسعيدي رئيسا تنفيذيا لـ"إثراء"

السبت 14 سبتمبر 2019 07:02 م بتوقيت مسقط

عزان البوسعيدي رئيسا تنفيذيا لـ"إثراء"

مسقط - الرؤية

أعلنتْ الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، تعيينَ عزان بن قاسم البوسعيدي رئيسًا تنفيذياً للهيئة؛ استناداً للمرسوم السلطاني رقم 23/2018، والقاضي بإجراء تعديلات على نظام الهيئة؛ تضمَّنت تعيين رئيس تنفيذي تكون له كافة الصلاحيات المقرَّرة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

ولدى البوسعيدي العديد من المؤهلات والخبرات في المجال الاقتصادي وقطاع الاستثمار والتنافسية الدولية، حيث حصل على مؤهل البكالوريوس في تخصُّص الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، ومؤهل الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد الأسكتلندية، وتخرج في العام 2018م من البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية، كما شغل عددا من المناصب الإدارية في "إثراء"، وكذلك وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، كما عمل ضمن فريق وحدة إدارة الهوية التسويقية للسلطنة.

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