تفاعل كبير مع تغريدات حاكم دبي حول أداء الهيئات الحكومية

دبي- الوكالات

لاقت تغريدات أطلقها محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات اليوم السبت، صدى واسعا بالعالم العربي، حيث أقرت أساليب عمل جديدة ومبدأ الثواب والعقاب وأن مكان الوزراء والقادة هو الميدان .

وتفاعل المغردون مع تغريدات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تجاوز عدد مشاهديها الآلاف.

وقال بن راشد: "وجهنا بتغيير مدراء أسوأ المراكز فورا .. وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور. ووجهنا بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، وسأزورهم. ووجهنا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة".

وافتخر المغردون بقيادته الرشيدة قائلين: كم نحن فخورون بك، كقائد وأب استثنائي، الله يجزيك عنا خير الجزاء.

وأشاروا إلى أن هذا الموسم موسم جديد يرسم ملامحه محمد بن راشد للقادة والمسؤولين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، القطاع الاقتصادي، وخدمة الشعب والتفاؤل.

وعبروا عن عمق العلاقة الوطيدة التي تربط الشيخ محمد بن راشد وشعبه، حيث يعمل ليل نهار من أجل سعادتهم، ويحمل هموم المواطنين ويجعل شكواهم نصب عينيه.