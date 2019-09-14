السبت, 14 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

شاهد.. التلفزيون السعودي يعلق على "استهداف أرامكو"

السبت 14 سبتمبر 2019 02:52 م بتوقيت مسقط

شاهد.. التلفزيون السعودي يعلق على "استهداف أرامكو"

الرياض- الوكالات

أفاد التلفزيون السعودي الرسمي بأن صادرات النفط من المملكة لم تتوقف ولا تزال مستمرة رغم استهداف جماعة الحوثيين اليمنية معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأكدت قناة "الإخبارية" السعودية التي يتواجد مراسلها حاليا في بقيق أن "استعدادات هائلة" تتخذ من قبل "أرامكو" والجهات المعنية الحكومية بغية ضمان الجهوزية لأي حادث طارئ في شمال المملكة أو جنوبها أو غربها وتأمين إمكانات الدولة في مجال تصدير النفط.

وذكرت القناة الرسمية أن السلطات السعودية تطمئن مواطنيها والمقيمين فيها وجميع موردي ومصدري الطاقة بأن إمداداتها للنفط ستستمر، كي تبقى المملكة "المصدر الأول والهام في تصدير الطاقة حول العالم".

وجاء ذلك في أعقاب الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثيين بواسطة طائرات مسيرة على المعملين الكبيرين، ما أدى إلى اندلاع نيران ودوي انفجارات فيهما، غير أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت عن سيطرة فريق الأمن الصناعي التابع لـ"أرامكو" على الحريقين.

غير أن الدخان لا يزال يتصاعد فوق المواقع المستهدفة، كما تظهر الصور المنشورة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 يونيو 2019

بالصور.. شاهد آثار استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

المزيد

12 يونيو 2019

بالفيديو.. تفاصيل استهداف مطار أبها السعودي

المزيد

03 أغسطس 2019

استهداف صاروخي لمعسكر للجيش السعودي في نجران

المزيد

27 مايو 2017

شاهد.. أول فيديو لحادث استهداف الأقباط في مصر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أمير الكويت يغادر المستشفى

دولي - أخبار

انخفاض في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

لجنة "سيداو" تستعرض تقريري "الممارسات الضارة" و"الوطني الطوعي الأول" لأهداف 2030

المحليات - أخبار

بالصور.. ضبط مؤسسة تستبدل قطع غيار المركبات الأصلية بأخرى مقلدة

الاقتصاد - محلي

"الشؤون المالية وموارد الطاقة" يستعرض الموقف التنفيذي لميزانية 2019.. ويؤكد مواصلة ضبط الإنفاق

الاقتصاد - محلي

الشركات البلجيكية تطلع على فرص الاستثمار في "اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

مستشفى خولة: حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة