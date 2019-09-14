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بالفيديو.. تفاصيل استهداف معملين لأرامكو السعودية بالطائرات المسيرة

السبت 14 سبتمبر 2019 12:59 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. تفاصيل استهداف معملين لأرامكو السعودية بالطائرات المسيرة

عواصم - الوكالات

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، عن تفاصيل استهداف معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية، اليوم السبت، باستخدام طائرات مسيرة.

وقال سريع إن العملية المنفذة حملت اسم "توازن الردع الثانية"، وهي تعتبر "إحدى أكبر العمليات التي تنفذها قواتنا في العمق السعودي".

وكانت وزارة الداخلية السعودية أكدت في وقت سابق من اليوم تعرض معملين تابعين لشركة "أرامكو" لهجوم بطائرات مسيرة، ما تسبب في اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما لاحقا.

وأكدت الوزارة تمكن فرق الأمن الصناعي بشركة "أرامكو" من السيطرة على حريقين اندلعا في معملين تابعين للشركة بعد استهدافهما بطائرات مسيرة.

وقال متحدث أمني بوزارة الداخلية السعودية إنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو في عملية السيطرة على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار".

وتعد "أرامكو" أكبر شركة نفط في العالم، وقد أعلنت مؤخرا أنها جنت أرباحا خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 46.9 مليار دولار.

 

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