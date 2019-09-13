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توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الجمعة 13 سبتمبر 2019 05:52 م بتوقيت مسقط

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

 

مسقط - الرؤية

أصدرت شركة جلفار للهندسة والمقاولات بيانا نفت من خلاله، ما يتم تداوله حول اختلاسات تقدر ب٤ ملايين ريال عماني، مع إفصاحها عن بلاغ حول حالات احتيال قيد التحقيق من قبل الادعاء العام.

وأضافت الشركة في بيانها أن مصدر مجهول أبلغ عن حالات احتيال قام بها موظف سابق في الشركة مع أطراف ثالثة، و أن البلاغ  قيد التحقيق لدى الادعاء العام.

وقالت الشركة إنه لا توجد مسؤولية تجاه الشركة بهذا الأمر.

وحول التأخير في دفع الرواتب ذكرت الشركة بأنه ليس مرتبطًا بأخبار وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما السبب هو المدفوعات المستحقة للشركة من قبل عملائها.

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل مع عملائها والبنوك للتغلب على العجز الحالي في النقد "الكاش"، مؤكدة بأنها ملتزمة بأن تدفع جميع الرواتب خلال الأسبوع المقبل.

 

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