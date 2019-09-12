ياسين سعيد الحيدري | اليمن
يا صديقتي القريبة كالنبض
البعيدة كحلم الوحدة العربية
فكرة مستحيلة
الوقت يا صديقتي زمن التكتلات
لكنا فهمنا الجملة خطأ.. توجهنا عكس القبلة
تكتلنا .. مذهبياً .. مناطقياً .. أسرياً
عهد التقاسمات .. والانقسامات
عصر أن تكوني أنتِ
دولة قائمة بسيادتك
ولكِ حرية التطبيييــــ/ ل /ع ..
لكِ حرية الاعتقال .. والتقطييييـ/ ع
أمة .. وحدتها السماء
أشهرت فيما بينها ألف حاجز
رفعت أسوار النفير بدعوى الانتماء
يا صديقتي المنفية من الضفة اليسرى للقلب
إلى الشاطئ الأيمن
اسمحي أن أسألك ..
إلى أين يتجه هذا العالم .؟!
لماذا البشر في وطني الأكبر ركبوا موجة الجنون ..؟!
أنكر الجار جميل جاره من خمسين عام
عنصرية تمارس بشغف قاتل
ترجني حيرة متلاطمة، أشعر بدوار وإحساس بالقرف
إني قاب قوسين من فقدان بصيرتي
يا صديقتي أكاد أن أجن .