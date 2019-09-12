الخميس, 12 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
31 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

حيرة متلاطمة

الخميس 12 سبتمبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

حيرة متلاطمة

 

ياسين سعيد الحيدري | اليمن

 

يا صديقتي القريبة كالنبض

البعيدة كحلم الوحدة العربية

فكرة مستحيلة

الوقت يا صديقتي زمن  التكتلات

لكنا فهمنا الجملة خطأ.. توجهنا عكس القبلة

تكتلنا .. مذهبياً  .. مناطقياً .. أسرياً 

عهد التقاسمات .. والانقسامات

عصر أن تكوني أنتِ 

دولة قائمة بسيادتك

ولكِ حرية التطبيييــــ/  ل  /ع ..

لكِ حرية  الاعتقال  .. والتقطييييـ/  ع

أمة  .. وحدتها السماء

أشهرت فيما بينها ألف حاجز

رفعت أسوار النفير بدعوى الانتماء

يا صديقتي المنفية من الضفة اليسرى للقلب

إلى الشاطئ الأيمن

اسمحي أن أسألك  ..

إلى أين يتجه هذا العالم  .؟!

لماذا البشر في وطني الأكبر ركبوا موجة الجنون ..؟!

أنكر الجار جميل جاره من خمسين عام

عنصرية تمارس بشغف قاتل 

ترجني حيرة متلاطمة، أشعر بدوار  وإحساس بالقرف 

إني قاب قوسين  من فقدان  بصيرتي

 يا صديقتي أكاد أن  أجن  .

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 أبريل 2016

أوروبا في حيرة مع أبنائها التكفيريين

المزيد

25 أكتوبر 2015

حيرة العرب..العصبيات الضيقة

المزيد

04 مارس 2019

حيرة طبية .. رجل يتحول دمه إلى اللون الأبيض

المزيد

24 مارس 2016

أحلام تزيد حيرة جمهورها عبر "تويتر" بعد وقف "ذا كوين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لجنة "سيداو" تستعرض تقريري "الممارسات الضارة" و"الوطني الطوعي الأول" لأهداف 2030

المحليات - أخبار

بالصور.. ضبط مؤسسة تستبدل قطع غيار المركبات الأصلية بأخرى مقلدة

الاقتصاد - محلي

"الشؤون المالية وموارد الطاقة" يستعرض الموقف التنفيذي لميزانية 2019.. ويؤكد مواصلة ضبط الإنفاق

الاقتصاد - محلي

الشركات البلجيكية تطلع على فرص الاستثمار في "اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط يتخطى 30 مليون برميل.. والصادرات تزيد على 29.7 مليون

الاقتصاد - محلي

"أسياد" تطرح مناقصة تطوير محطة برج الصحوة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة