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وزير "الأوقاف" يستقبل عالم الفيزياء الياباني هيروشي أمانو

الخميس 12 سبتمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

وزير "الأوقاف" يستقبل عالم الفيزياء الياباني هيروشي أمانو

 

مسقط - الرؤية
استقبلَ مَعَالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بمكتبه، صباح أمس، العالِم الياباني في مجال الفيزياء البروفيسور هيروشي أمانو الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء للعام 2014، وذلك بحضور ماري موتو سفير اليابان السابق لدى السلطنة.
وشهد اللقاء تبادل الأحاديث ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. وأكد معالي الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الدينية على مرتكزات قيم التعايش والتسامح والتفاهم، من خلال ما تقدمه السلطنة من جهود ملموسة في المجال الديني، مشيرا إلى مشاركات السلطنة في المحافل الدولية والحقول العلمية في مختلف المجالات.
من جهته، أشاد البروفيسور هيروشي أمانو -الحاصل على جائزة نوبل للعام 2014 - بما تزخر به السلطنة من بيئة ملائمة للبحوث والدراسات العلمية التي تُسهم في تعزيز حضارتها العريقة، ومواصلة التنمية العلمية في شتى المجالات.

 

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