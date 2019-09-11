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"الاختصاصات الطبية" ينظم يوما توعويا حول الإسعافات الأولية.. السبت

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 07:38 م بتوقيت مسقط

"الاختصاصات الطبية" ينظم يوما توعويا حول الإسعافات الأولية.. السبت

مسقط - الرؤية

يُنظِّم المجلسُ العُماني للاختصاصات الطبية، السبت المقبل، يومًا توعويًّا احتفاءً باليوم العالمي للإسعافات الأولية؛ وذلك تحت شعار "أنا مسعف"، مستهدفا جميع فئات المجتمع.

وتشمل الفعالية -التي تُقام في "مسقط مول السيب"- على مُحاضرات توعوية، وتدريب عملي حول اتباع الطرق السليمة للإسعاف الأولي للمصابين، وعلى ركن الاستشارة والتوعية بأهمية الإسعافات الأولية والصيدلية المنزلية، وتدريب عملي على الإسعافات الأولية، وركن لمسابقات الأطفال، إضافة إلى ركن التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الجامعي، كما سيتم توزيع منشورات توعوية حول التعامل المبدئي مع الإصابات البسيطة. وتهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية الإسعاف الأولي للمصاب والمساعدة المؤقتة حتى وصول الرعاية الطبية؛ وذلك من خلال توفير المعلومات الأساسية والتي تُسهم في زيادة الوعي بأساليب السلامة وتقليل مخاطر الإصابات؛ وذلك بتعريف أفراد المجتمع بالطرق الصحيحة لإسعاف الجروح والحروق وإسعاف حالات الغرق والاختناق، كذلك تقديم معلومات حول علامات الجلطات الدماغية، وتدريب عملي على أساسيات الإنعاش القلبي كما ستشمل الفعالية توزيع حقائب الإسعافات المنزلية كهدايا رمزية لزوار الفعالية.

ويأتي تنظيم الفعالية ضمن خطة المجلس العماني للاختصاصات الطبية لخدمة المجتمع؛ حيث يُشارك مجموعة من الأطباء المقيمين في برنامج طب الطوارئ وطب الأسرة وقسم العلاقات العامة والإعلام بالمجلس في تنظيم الحملات التوعوية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع.

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